MacBook Pro 13″ M2: Zerlegt und gegen den Vorgänger getestet

Wenn ihr noch etwas mehr Zeit und Interesse für das neue Notebook aufbringt, könnt ihr mit dem Vergleichsvideo von Max Tech weitermachen. Hier stehen sich die alte nun die neue Variante des MacBook Pro 13“ in diversen Vergleichstests gegenüber. Interessant ist dabei insbesondere die Verarbeitung von Videomaterial in 8K Raw Auflösung. Damit bringen die Tester die Geräte an ihre Grenzen und zeigen auf, dass Apples M2 Prozessor zwar mehr Leistung, aber auch mehr Hitze als sein Vorgänger erzeugt. Die für das M1-Modell konzipierten Lüfter können diese Wärme nicht vollständig abführen, woraufhin Apple die Notbremse „Thermal Throtteling“ zieht und die Wärmeentwicklung durch eine Reduzierung der Prozessorleistung reduziert.

Es kommt keineswegs überraschend, dass sich das neue Modell des MacBook Pro 13“ nicht nur außen, sondern auch im Inneren quasi nicht von seinem Vorgänger unterscheidet. Apple hat keinen Hehl daraus gemacht, dass hier mit dem M2 lediglich die neueste Generation der hauseigenen Prozessoren untergebracht wurde, sonst aber beinahe alles unangetastet blieb – dementsprechend ist das MacBook Pro M2 auch weiterhin mit der eigentlich schon für tot erklärten Touch Bar ausgestattet. In der Folge lassen sich nicht nur Einzelteile, sondern auch die komplette Hauptplatine problemlos zwischen den beiden Generationen tauschen – allerdings bezieht sich diese Aussage nur auf den Formfaktor. Apples Firmware blockiert eine Funktion der Komponenten in der neuen Umgebung.

