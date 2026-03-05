MacBook Neo: Parallels warnt vor möglicher Einschränkung

Apple richtet sich mit dem MacBook Neo vor allem an Alltagsnutzer und den Bildungsbereich. Das Gerät weist mehrere Einschränkungen auf, darunter die Beschränkung auf acht Gigabyte Arbeitsspeicher, was es für professionelle Anwendungen eher ungeeignet erscheinen lässt. Die tatsächlichen Grenzen kann man jedoch erst ausloten, wenn das Notebook von Mittwoch an ausgeliefert wird.

Als erster Softwareanbieter weisen die Entwickler von Parallels Desktop nun darauf hin, dass sich ihre Anwendung aller Voraussicht nach nur eingeschränkt, möglicherweise gar nicht, auf dem MacBook Neo verwenden lässt. Verlässliche Aussagen könne man erst liefern, wenn die neue Apple-Hardware für entsprechende Tests verfügbar ist.

Parallels auf einem Mac mit M-Prozessor

iPhone-Prozessor als möglicher Stolperstein

Ein möglicher Grund dafür ist der im MacBook Neo verbaute Prozessor aus der iPhone-Reihe. Auf Macs mit Prozessoren der M-Serie von Apple nutzt Parallels spezielle Funktionen der Chips, um virtuelle Maschinen zu betreiben. Der im MacBook Neo eingesetzte A18-Pro-Prozessor basiert zwar ebenfalls auf ARM-Architektur, gehört jedoch nicht zur M-Serie. Es sei nicht auszuschließen, dass der Chip ebenfalls die erforderlichen Virtualisierungsfunktionen bereitstellt. Bis man die Tests abgeschlossen habe, könne man das MacBook Neo nicht als eine mit Parallels Desktop kompatible Plattform zu betrachten.

Doch auch, wenn sich die Software grundsätzlich darauf nutzen ließe, dürfte die Leistungsfähigkeit begrenzt sein. Der vergleichsweise geringe Arbeitsspeicher von acht Gigabyte muss sowohl für macOS als auch für die virtuellen Maschinen genügen. Da Windows 11 bereits mindestens vier Gigabyte benötigt, bleibt nur begrenzter Spielraum für zusätzliche Programme.

Passives Kühlsystem als weiterer Faktor

Auch das passive Kühlsystem des MacBook Neo sehen die Parallels-Entwickler als potenzielle Hürde. Das Notebook arbeitet ohne Lüfter und gibt Wärme ausschließlich über sein Gehäuse ab. Bei längerer Belastung muss man damit rechnen, dass der Prozessor seine Taktfrequenz reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Parallels empfiehlt für diesen Einsatzzweck weiterhin Macs mit leistungsstärkeren Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher. Geräte mit Chips der M-Serie und mindestens 16 Gigabyte gemeinsam genutztem Speicher würden sich für rechenintensive Aufgaben oder die Nutzung umfangreicher Windows-Anwendungen besser eignen.