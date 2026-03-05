Wir haben bereits über das geplante Revival von „Return to Dark Castle“ berichtet. Jetzt ist der Titel sowohl im Mac App Store als auch über Steam erhältlich. Hinter der Neuauflage steht Mark Stephen Pierce, der bereits an der ursprünglichen Spielserie beteiligt war.

Die „Dark Castle“-Reihe zählt zu den frühen Arcade-Spielen für den Mac. Der erste Teil erschien 1986 beim damaligen Entwickler Silicon Beach Software. Spieler mussten darin ein gefährliches Schloss erkunden, Fallen ausweichen und verschiedene Gegner abwehren. Ziel war es, den sogenannten Schwarzen Ritter zu besiegen. Neben schnellen Reaktionen waren auch kleinere Rätsel zu lösen.

Neuauflage des Serienablegers

Die aktuelle Veröffentlichung basiert auf „Return to Dark Castle“, dem letzten Teil der Reihe, der 2008 zunächst für Mac OS X erschienen war. In diesem Spiel übernimmt man die Rolle eines Verwandten der ursprünglichen Hauptfigur, nachdem diese nach einem Besuch im Schloss nicht mehr zurückgekehrt ist. Auch hier steht erneut die Auseinandersetzung mit dem Schwarzen Ritter im Mittelpunkt.

Die Neuauflage enthält neben „Return to Dark Castle“ auch die beiden ursprünglichen Spiele der Reihe: „Dark Castle“ von 1986 sowie „Beyond Dark Castle“ aus dem Jahr 1987. Diese Level wurden laut Entwickler neu aufbereitet und mit überarbeiteter Grafik und aktualisiertem Ton versehen.

Überarbeitete Originalversionen und neue Inhalte

Darüber hinaus enthält die Neuauflage zusätzliche Inhalte. Insgesamt sollen rund 50 neu gestaltete Räume enthalten sein, die speziell für die aktuelle Version entwickelt wurden. Neben der klassischen Tastatursteuerung unterstützt das Spiel auch gängige Gamepads, darunter Xbox- und PlayStation-Controller.

Zum Start wird der Titel zwei Wochen lang zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Das Spiel kostet im Mac App Store 17,99 Euro und bei Steam 14,62 Euro. Später soll der Preis für den Einmalkauf bei 19,99 Euro liegen.