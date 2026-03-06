ifun.de — Apple News seit 2001. 45 856 Artikel

Hohe Nachfrage nach Zitrusgelb

Längere Lieferzeiten: MacBook Neo sieht starke Nachfrage
Artikel auf Mastodon teilen.
5 Kommentare 5

Das MacBook Neo scheint auf starkes Interesse zu stoßen. Wer das neue Notebook jetzt vorbestellt, muss teils mit längeren Lieferzeiten rechnen. Lediglich in Silber wird das Gerät noch in beiden Ausführungen zur Lieferung direkt am ersten Verkaufstag angeboten.

Das am Mittwoch von Apple angekündigte Einsteiger-Notebook wird vom 11. März an ausgeliefert. Die tatsächliche Nachfrage lässt sich zwar nur schwer beurteilen, längere Lieferzeiten sprechen jedoch dafür, dass Apples neues Konzept bereits etliche Kunden überzeugt hat.

Zitrusgelb scheint am meisten gefragt

Am größten scheint die Nachfrage nach dem Notebook in der Gehäusefarbe Zitrusgelb zu sein. Wer jetzt bestellt, bekommt das Gerät frühestens am 16. März geliefert. Für die größere Variante wird sogar eine voraussichtliche Lieferung erst zwischen 23. und 30. März angegeben.

Macbook Neo Lieferzeit

Apple bietet das MacBook Neo mit 256 Gigabyte Speicher für 699 Euro an. Wer den Aufpreis verkraften will, sollte unserer Meinung nach aber die für 799 Euro erhältliche Variante mit 512 Gigabyte Speicher und dem Fingerabdrucksensor Touch ID in der Tastatur nehmen. Der zusätzliche Speicher ist nett zu haben, Touch ID ist jedoch ein immenser Vorteil, wenn man sich beispielsweise auf Webseiten authentifizieren oder irgendwo mit Apple Pay bezahlen will.

Silber weiterhin sofort lieferbar

Nach Zitrusgelb wird das rosafarbene MacBook Neo am zweitstärksten nachgefragt. Damit hätten wir nicht gerechnet, doch hier muss man unabhängig von der Ausführung auf eine Lieferung zwischen dem 16. und 23. März warten.

In der Farbe Indigo bekommt man das MacBook Neo aktuell mit 256 Gigabyte Speicher sogar noch am ersten Verkaufstag. Für die Version mit Touch ID und 512 Gigabyte wird ebenfalls der Zeitraum vom 16. bis 23. März genannt. Lediglich in Silber kann man das MacBook Neo aktuell in beiden Varianten bei Apple noch so bestellen, dass es am 11. März ausgeliefert wird.

Mit zunehmenden Wartezeiten wird eine Bestellung bei Apples Vertriebspartner, etwa Amazon, interessant. Dort ist das MacBook Neo bereits zur Vorbestellung gelistet. Fraglich ist nur, wie viele Geräte dort tatsächlich auch am ersten Tag zu Versand verfügbar sind.

Produkthinweis
Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8 GB... 699,00 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
06. März 2026 um 18:53 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.856 weitere hätten wir noch.
    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das wundert mich jetzt nicht das sich das scheinbar verkauft wie warme Semmel.

  • Wenn überhaupt, dann wenn 512gb um 500€ liegen würde mal in einem sehr guten Angebot.
    Sonst kann ichs nicht verstehen, da ein M4 zu straßenpreisen kaum teurer ist.

  • Die hohe Nachfrage ist absolut verständlich. Schönes Studenten / Couchgerät und wer MacOS nutzt weis auch das sich dort 8GB real bei gleicher Nutzung so verhalten wie 16GB bei einem Windows 11 Gerät. Ich werde im Herbst 2 für meine Nichten kaufen als Geschenk zum Studium.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45856 Artikel in den vergangenen 8900 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven