Längere Lieferzeiten: MacBook Neo sieht starke Nachfrage

Das MacBook Neo scheint auf starkes Interesse zu stoßen. Wer das neue Notebook jetzt vorbestellt, muss teils mit längeren Lieferzeiten rechnen. Lediglich in Silber wird das Gerät noch in beiden Ausführungen zur Lieferung direkt am ersten Verkaufstag angeboten.

Das am Mittwoch von Apple angekündigte Einsteiger-Notebook wird vom 11. März an ausgeliefert. Die tatsächliche Nachfrage lässt sich zwar nur schwer beurteilen, längere Lieferzeiten sprechen jedoch dafür, dass Apples neues Konzept bereits etliche Kunden überzeugt hat.

Zitrusgelb scheint am meisten gefragt

Am größten scheint die Nachfrage nach dem Notebook in der Gehäusefarbe Zitrusgelb zu sein. Wer jetzt bestellt, bekommt das Gerät frühestens am 16. März geliefert. Für die größere Variante wird sogar eine voraussichtliche Lieferung erst zwischen 23. und 30. März angegeben.

Apple bietet das MacBook Neo mit 256 Gigabyte Speicher für 699 Euro an. Wer den Aufpreis verkraften will, sollte unserer Meinung nach aber die für 799 Euro erhältliche Variante mit 512 Gigabyte Speicher und dem Fingerabdrucksensor Touch ID in der Tastatur nehmen. Der zusätzliche Speicher ist nett zu haben, Touch ID ist jedoch ein immenser Vorteil, wenn man sich beispielsweise auf Webseiten authentifizieren oder irgendwo mit Apple Pay bezahlen will.

Silber weiterhin sofort lieferbar

Nach Zitrusgelb wird das rosafarbene MacBook Neo am zweitstärksten nachgefragt. Damit hätten wir nicht gerechnet, doch hier muss man unabhängig von der Ausführung auf eine Lieferung zwischen dem 16. und 23. März warten.

In der Farbe Indigo bekommt man das MacBook Neo aktuell mit 256 Gigabyte Speicher sogar noch am ersten Verkaufstag. Für die Version mit Touch ID und 512 Gigabyte wird ebenfalls der Zeitraum vom 16. bis 23. März genannt. Lediglich in Silber kann man das MacBook Neo aktuell in beiden Varianten bei Apple noch so bestellen, dass es am 11. März ausgeliefert wird.

Mit zunehmenden Wartezeiten wird eine Bestellung bei Apples Vertriebspartner, etwa Amazon, interessant. Dort ist das MacBook Neo bereits zur Vorbestellung gelistet. Fraglich ist nur, wie viele Geräte dort tatsächlich auch am ersten Tag zu Versand verfügbar sind.