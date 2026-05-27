„For All Mankind“ lässt grüßen: NASA baut am Mond-Comeback

Wer bei Apples Raumfahrtserie „For All Mankind“ regelmäßig denkt, dass die Menschheit im All ruhig etwas ehrgeiziger sein dürfte, bekommt nun zumindest aus der echten Raumfahrt neue Nahrung. Die NASA will noch vor Jahresende bis zu drei weitere Missionen zum Mond schicken und damit den Aufbau einer dauerhaften Mondinfrastruktur vorbereiten.

Die Flüge sind Teil der neuen „Moon Base“-Planung, mit der die US-Raumfahrtbehörde den Mond-Südpol schrittweise für spätere Artemis-Missionen erschließen will. In der Apple-TV-Serie führt ein nie endender Wettlauf ins All zu Mondbasen, Marsmissionen und einer deutlich beschleunigten Raumfahrtgeschichte. Die NASA ist davon in der Realität noch weit entfernt, die Richtung ist aber ähnlich: Erst kommt die Technik, dann die Infrastruktur, irgendwann der längere Aufenthalt.

Nach Angaben der NASA soll „Moon Base I“ frühestens im Herbst 2026 starten. Dabei kommt Blue Origins unbemannter Blue-Moon-Mark-1-Lander zum Einsatz. An Bord befinden sich unter anderem Kameras, die untersuchen sollen, wie Landetriebwerke mit der Mondoberfläche interagieren, sowie ein Laserreflektor zur präziseren Positionsbestimmung.

Rover, Lander und Drohnen

Die zweite Mission ist ebenfalls für später in diesem Jahr vorgesehen. Astrobotics Griffin-Lander soll mehr als 500 Kilogramm Fracht transportieren, darunter den FLIP-Rover von Astrolab. Dieser soll Mobilitätssysteme auf dem Mond erproben und Daten für spätere bemannte Rover liefern.

Szene aus „For All Mankind“

Auch „Moon Base III“ ist noch für 2026 angepeilt. Diese Mission soll mit dem Nova-C-Trinity-Lander von Intuitive Machines starten und unter anderem das Forschungsprojekt „Lunar Vertex“ transportieren. Dabei werden sogenannte Mondwirbel untersucht, also helle Strukturen auf der Mondoberfläche, die Hinweise auf Oberflächenentwicklung und extreme Umweltbedingungen liefern sollen.

„For All Mankind“ lässt grüßen

Die drei Missionen sind laut NASA nur der Auftakt: Im Laufe des Jahres sollen mehr als ein Dutzend weitere Missionen angekündigt werden. Parallel vergibt die NASA neue Aufträge für Mondfahrzeuge, die später unbemannt und mit Astronauten genutzt werden können.

Bis daraus eine echte Mondbasis wird, bleibt noch viel zu tun. Für Apple-TV-Zuschauer ist der Vergleich dennoch reizvoll. „For All Mankind“ zeigt eine alternative Geschichte, in der Mond- und Marsbasen viel früher Realität werden. Die NASA arbeitet nun zumindest wieder sichtbar daran, aus Science-Fiction schrittweise Infrastruktur zu machen. Noch in dieser Woche startet mit „Star City“ auch ein Spin-off der beliebten Apple-TV-Serie.