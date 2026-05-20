Starlink Preiserhöhung: Tarife für Satelliten-Internet werden teurer

Starlink hebt die Preise für mehrere Tarife erneut an. Kunden in Europa wurden jetzt per E Mail über eine weitere Anpassung informiert. Der monatliche Preis für den Tarif „Privathaushalt – MAX“ steigt für Bestandskunden demnach ab dem 20. Juni auf 65 Euro. Neukunden bezahlen für den Tarif 75 Euro pro Monat.

Erst vor wenigen Wochen hatte Starlink neue Tarifmodelle eingeführt und bestehende Preise angepasst.

In der Mitteilung verweist der Anbieter auf den Ausbau der Netzkapazitäten, eine größere Satellitenabdeckung und steigende Betriebskosten. Gleichzeitig betont Starlink, dass die Nachfrage nach dem Dienst weiterhin hoch sei. Betroffen sind zunächst einzelne europäische Märkte, Nutzerberichte aus der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien deuten jedoch auf ähnliche Entwicklungen hin.

Kunden sehen fehlende Alternativen

In sozialen Netzwerken reagieren viele Nutzer verärgert auf die wiederholten Preissteigerungen innerhalb kurzer Zeit. Mehrere Kunden berichten davon, dass ihre monatlichen Gebühren bereits vor wenigen Monaten erhöht wurden. Teilweise seien zusätzliche Anpassungen nun innerhalb von nur 45 Tagen erfolgt.

Hinzu kommt die Investition in die notwendige Hardware. Wer sein Starlink-Setup bereits bezahlt hat, hat häufig mehrere hundert Euro in die Empfangstechnik gesteckt. Für viele Kunden ist der schnelle Anbieterwechsel wirtschaftlich daher kaum sinnvoll.

Ausbau des Netzes kostet Milliarden

Das Satellitennetz von Starlink wächst seit Jahren kontinuierlich. Tausende Satelliten kreisen inzwischen in niedriger Erdumlaufbahn und sollen Breitbandverbindungen mit vergleichsweise geringer Latenz ermöglichen. Anders als klassische Satellitenzugänge arbeiten die Systeme näher an der Erde, wodurch Verzögerungen bei Videotelefonie oder Online Spielen reduziert werden.

Auf ifun.de haben wir zum Deutschlandstart des Angebots über die Expansion berichtet. Schon 2022 folgte eine erste größere Preiserhöhung. Zuletzt weitete SpaceX das Angebot mit mobilen Lösungen aus.