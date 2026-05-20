Preisanstieg ab dem 20. Juni
Starlink Preiserhöhung: Tarife für Satelliten-Internet werden teurer
Starlink hebt die Preise für mehrere Tarife erneut an. Kunden in Europa wurden jetzt per E Mail über eine weitere Anpassung informiert. Der monatliche Preis für den Tarif „Privathaushalt – MAX“ steigt für Bestandskunden demnach ab dem 20. Juni auf 65 Euro. Neukunden bezahlen für den Tarif 75 Euro pro Monat.
Erst vor wenigen Wochen hatte Starlink neue Tarifmodelle eingeführt und bestehende Preise angepasst.
In der Mitteilung verweist der Anbieter auf den Ausbau der Netzkapazitäten, eine größere Satellitenabdeckung und steigende Betriebskosten. Gleichzeitig betont Starlink, dass die Nachfrage nach dem Dienst weiterhin hoch sei. Betroffen sind zunächst einzelne europäische Märkte, Nutzerberichte aus der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien deuten jedoch auf ähnliche Entwicklungen hin.
Kunden sehen fehlende Alternativen
In sozialen Netzwerken reagieren viele Nutzer verärgert auf die wiederholten Preissteigerungen innerhalb kurzer Zeit. Mehrere Kunden berichten davon, dass ihre monatlichen Gebühren bereits vor wenigen Monaten erhöht wurden. Teilweise seien zusätzliche Anpassungen nun innerhalb von nur 45 Tagen erfolgt.
Hinzu kommt die Investition in die notwendige Hardware. Wer sein Starlink-Setup bereits bezahlt hat, hat häufig mehrere hundert Euro in die Empfangstechnik gesteckt. Für viele Kunden ist der schnelle Anbieterwechsel wirtschaftlich daher kaum sinnvoll.
Ausbau des Netzes kostet Milliarden
Das Satellitennetz von Starlink wächst seit Jahren kontinuierlich. Tausende Satelliten kreisen inzwischen in niedriger Erdumlaufbahn und sollen Breitbandverbindungen mit vergleichsweise geringer Latenz ermöglichen. Anders als klassische Satellitenzugänge arbeiten die Systeme näher an der Erde, wodurch Verzögerungen bei Videotelefonie oder Online Spielen reduziert werden.
Auf ifun.de haben wir zum Deutschlandstart des Angebots über die Expansion berichtet. Schon 2022 folgte eine erste größere Preiserhöhung. Zuletzt weitete SpaceX das Angebot mit mobilen Lösungen aus.
Hoffentlich wird der Glasfaserausbau hierzulande Starlink überflüssig machen.
Eher andersrum wenn jetzt noch 1–2 andere Anbieter in den Satelliten-Internet markt „drängen“. Bei uns liegen jetzt seit 10 Jahren Leerrohre für Glasfaser, aktuell ist nicht absehbar das die nächsten Jahre sich daran was ändern wird das die Rohre leer sind. Hab Anfang des Jahres meinen DSL Anbieter gewechselt und auch überlegt auf Starlink umzustellen. Ist zu 90% an der Hardware „gescheitert“ weil ich keinen Punkt habe wo ichs gut montieren kann, wo ich auch im Winter mal schnell noch dran komme und keine Bäume / Hindernisse im weg sind UND wo ich nicht einmal queer durchs Haus eine neue Leitung legen muss. (und CGNAT)
Die Mischung machts. Kannste nicht pauschal für DE sagen aufgrund vieler Unterschiede in Topografie, Ausbau etc
Gerade angesichts solcher Erhöhungen dürfte es dann aber sportlich werden preislich mitzuhalten. 55€ für 200er bei Starlink finde ich schon eine Ansage. Für den Kurs bekommt man problemlos ne 600er Glasfaser Leitung. Dann ist vermutlich während eines Gewitters Feierabend etc. pp. – Glasfaser geht voran. Bei uns in der direkten Umgebung ist in den letzten zwei Jahren sehr viel passiert und mindestens zwei Dutzend Ortschaften (selbst kleinste Käffer) wurden angeschlossen. Wenn das bei Dir nicht so ist bleibt Die ja starlink aber für die Allgemeinheit wird entweder dsl aktuell noch völlig ausreichend sein oder sie stehen mit einem GF deutlich besser da.
Wo kriegst du denn bitte für 55€ 600mbit? Ich krieg bei der Telekom für ne Fuffi grad mal 250mbit… und das ist jetzt auch nicht so viel teurer wie die Konkurrenz
Naja, wenn man Glasfaser und Starlink miteinander vergleicht, kann Starlink nicht mithalten. Starlink ist nur in Regionen sinnvoll, die keine oder eine sehr schlechte Internet-Infrastruktur haben.
– Ping kann bis zu 25x langsamer sein
– weniger stabile Verbindung (Mikro-Aussetzer)
– Qualität der Verbindung wird durch Regen, starker Bewölkung oder Gewitter beeinträchtigt
– Schwankende Geschwindigkeit & auch bei hoher Nachfrage geht die Leistung zurück
– Wem der Upload sehr wichtig ist bekommt hier auch deutlich weniger
– Freie Sicht zum Himmel Notwendig (Bäume, Häuser, Balkone etc.)
Und noch weitere Nachteile. Auf einen Wohnwagen oder Ferienhaus würde ich mir das auch installieren. Wenn ich aber einen normalen Internetanschluss – mit 50-100 Mbit – bekommen kann würde ich das immer bevorzugen.
Wer sich Starlink holen will, sollte sich genau informieren bei welchen Anwendungen ein hoher Ping, Mikro-Aussetzer und ein schlechter Upload extrem nervig sind. Wer nur Netflix damit gucken will kann auch mit Starlink glücklich werden.
Wann will eigentlich Jeff einsteigen? War das nicht auch dieses Jahr geplant? Konkurrenz belebt ja das Geschäft dann könnten die Preise direkt wieder fallen ;-)
Ich habe mein Abo heute gekündigt. 10,00€ „Grundgebühr“ für einen nicht praktisch einsetzbaren Tarif ist nicht gerechtfertigt.
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Scheinbar gibt es unterschiedliche Tarife je nachdem wann man diese abgeschlossen hat.
Wir wurden von Privathaushalt Unlimited 50€ zu Privathaushalt 400Mbit 42€ ungefragt migriert.
Da steckt sicher Grok dahinter … ;)
Die haben zuletzt 80% Rohmarge… es ist wohl nie genug :(