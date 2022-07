MacBook-Air-Zubehör: Farbige Ladekabel und Dual-USB-C-Adapter

Neu im Zusammenhang mit der Markteinführung des MacBook Air M2 ist Apples Ladekabel von USB-C auf MagSafe nun erstmals auch in zusätzlichen, optisch zum Gehäuse der neuen Notebooks passenden Ausführungen erhältlich. Die zwei Meter lange, mit einem Textilgewebe ummantelte Strippe gibt es zum Preis von 55 Euro nun in vier verschiedenen Farben. Ergänzend zu den Standards Space Grau und Silber bietet Apple das Ladekabel jetzt auch kurzfristig lieferbar in den MacBook-Air-Farben Mitternachtsblau und dem als champagnerfarben beschreibbaren „Polarstern“ an.

Mit Blick auf die von Apple für das neue MacBook Air angebotenen Ladegeräte muss man beachten, dass die Basisversion des Notebooks lediglich mit einem einfachen 30-Watt-Adapter ausgeliefert wird. Apples USB-C-Adapter mit zwei Anschlüssen und 35 Watt Leistung ist nur im Kaufpreis enthalten, wenn man das Notebook mit einer 10-Core-GPU und 512 GB Speicher bestellt. Die im Zusammenhang mit dem neuen MacBook Air verfügbare Schnellladeoption lässt sich allerdings auch damit nicht nutzen. Wer das Notebook in 30 Minuten um die Hälfte aufladen will, muss Apples USB-C-Netzteil mit 67 Watt Leistung verwenden. Separat verkauft Apple seinen Power-Adapter mit 67 Watt Leistung ebenso wie den den Dual-Lade-Adapter für 65 Euro.

Apples neues MacBook Air M2 war ja schon kurz nach seinem Verkaufsstart am Freitag vergriffen. Wer das Notebook aktuell bei Apple bestellen will, wird wie von uns berichtet erst im August beliefert. Lediglich Apples neues MacBook-Zubehör ist kurzfristig verfügbar. Sowohl der 35W Dual USB‑C Port Power Adapter als auch die neuen MagSafe-Kabel werden innerhalb von wenigen Tagen geliefert.

