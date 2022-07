MacBook Air M2: Bei Apple schon vergriffen, bei Amazon jetzt verfügbar

Bei Amazon lässt sich das MacBook Air in allen vier Farben (Polarstern, Silber, Space Grau und Mitternachtsblau) bestellen, allerdings nur in den beiden Basis-Varianten mit 256 GB und 512 GB SSD-Speicher. Amazon setzt hier die regulären Apple-Preise von 1.499 Euro beziehungsweise 1.849 Euro an.

Zumindest was die Basismodelle angeht kann den langen Wartezeiten mit einem Abstecher zu Amazon ein Schnippchen geschlagen werden. Auch der Onlinehändler listet die neuen Modelle des MacBook Air jetzt im offiziellen Apple-Bereich und gibt hier momentan noch ein Erscheinen der unterschiedlichen Konfigurationen zum 15. Juli an.

Wer zudem Konfigurationen am integrierten Arbeitsspeicher und der SSD-Festplatte vornimmt, der rutscht in die 31. Kalenderwoche ab und muss sich mit einer Lieferung zwischen dem 1. und dem 8. August vergnügen.

Unabhängig vom ausgewählten Modell hat sich die voraussichtliche Zustellung jetzt bereits auf die 29. Kalenderwoche verschoben. Jetzt abgegebene Neubestellungen des MacBook Air treffen frühestens am 18. Juli und spätestens am 25. Juli ein – dies gilt zumindest für die Basismodelle.

Insert

You are going to send email to