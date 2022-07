Zum Download: Deutschland-Reiseführer kostenlos

Wie bereits erwähnt, will der Verlag damit verbunden natürlich auch für seine eigenen Produkte werben und packt nicht nur Verweise zu seinen ausführlichen und kostenpflichtigen Reiseführern in das Gratis-PDF, sondern setzt zudem Voraus, dass man seinen Reise-Newsletter abonniert, was sich anschließend aber jederzeit auch wieder rückgängig machen lässt.

Wenn es um deutsche Reiseziele geht, ist der Michael Müller Verlag der Spezialist für wertige Reiseinfos. Für alle, die Urlaubstrips und Ausflüge in der Heimat planen, haben wir in einer 376-seitigen Spezialausgabe zum 9-Euro-Ticket die Highlights aus unseren Deutschlandreiseführern zusammengestellt. Die Empfehlungen unserer Autorinnen und Autoren zu Kunst und Kultur, Natur und Outdoor, Essen und Trinken, Ausgehen und Shoppen oder für Familien mit Kindern sind vielfältig – da ist garantiert für alle was dabei!

Mit dem kostenlosen PDF-Download „ Deutschlands schönste Reiseziele “ wollen wir einen Lesertipp an euch weiterreichen. Der Michael Müller Verlag macht hier auf kreative Weise Werbung für seine mittlerweile 37 verschiedenen Deutschland-Reiseführer und bündelt ausgewählte Sehenswürdigkeiten und Tipps in dieser Sonderausgabe.

