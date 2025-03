MacBook Air mit M4-Prozessor kommt voraussichtlich diese Woche

Die Chancen stehen gut, dass Apple bereits in dieser Woche die neue Version des MacBook Air präsentiert. Der für das Wirtschaftsmagazin Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman hat am Wochenende verlauten lassen, dass er erfahren hätte, dass Apple für diese Woche eine Ankündigung mit Mac-Bezug vorbereitet. Gurman ist dafür bekannt, dass er über zuverlässige Quellen innerhalb von Apple verfügt.

Konkreteres dürfen wir dann wohl für die beiden von Apple für Produktankündigungen bevorzugten Wochentage Dienstag oder Mittwoch erwarten. Zuletzt wurde das iPhone 16e an einem Mittwoch auf vergleichbare Weise ohne besondere Veranstaltung, sondern lediglich per Pressemitteilung vorgestellt. Wobei auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen: Die letzte MacBook-Air-Ankündigung fand an einem Montag statt.

Exakt ein Jahr nach dem letzten Upgrade

Zunächst einmal klingt es überraschend, dass Apple das MacBook Air schon wieder überarbeiten will. Schließlich sind die beiden aktuell bei Apple erhältlichen Modelle des Geräts erst seit fast exakt einem Jahr auf dem Markt. Am 4. März 2024 hat Apple das MacBook Air in beiden Bildschirmgrößen mit einem M3-Prozessor an Bord in den Handel gebracht. Zuvor verrichtete hier noch ein M2-Prozessor seine Arbeit. Zudem wurde mit diesem Upgrade auch die Akkulaufzeit der Geräte verbessert und die Möglichkeit ergänzt, die Notebooks mit zwei externen Bildschirmen zu verwenden.

Die aktuell erhältlichen MacBook-Air-Modelle mit 13 Zoll Bildschirmgröße

Mehr Leistung für „Apple Intelligence“

Auch bei dem für diese Woche erwarteten Upgrade dürfte ein neuer Prozessor im Fokus stehen. Es wird erwartet, dass Apple das MacBook Air künftig mit einem M4-Prozessor an Bord verkauft, um den steigenden Anforderungen von KI-Anwendungen besser gerecht zu werden.

Vor diesem Hintergrund hat Apple auch die lange aufrecht erhaltene Argumentation über Bord geworfen, dass 8 GB Arbeitsspeicher für Standardnutzer völlig ausreichend seien. Seit Oktober verkauft Apple alle Macs mit mindestens 16 GB RAM. Zudem ist Apple derzeit bestrebt, nach und nach alle Mac-Modelle mit dem hauseigenen M4-Prozessor auszustatten. Dieser wurde bei seiner Markteinführung im vergangenen Jahr als besonders für „Apple Intelligence“ optimiert beworben.