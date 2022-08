MacBook Air M2: In Space Grau und mit 100 Euro Abschlag sofort lieferbar

Während Apple sich weiterhin schwer damit tut, das neue MacBook Air M2 zügig zu liefern, wirbt Amazon nicht nur mit der Option auf 1-Tages-Lieferung, sondern damit verbunden auch mit einem mittlerweile deutlich reduzierten Preis. Aktuell wird dort das MacBook Air mit M2-Prozessor und 256 GB Speicher in Space Grau zur sofortigen Lieferung für günstige 1.399 Euro angeboten. Apple hält dagegen an seinen 1.499 Euro fest und lässt Besteller zudem bis zu zwei Wochen warten.

Die derzeit sieben Prozent Preisnachlass inklusive Lieferoption auf den nächsten Tag hält Amazon auch beim MacBook Pro M2 mit 512 GB Speicher für die Farbe Space Grau aufrecht. Hier wurde der Preis auf 1.724 Euro gesenkt, Apple verkauft das gleiche Gerät zum Preis von 1.849 Euro.

MacBook Air M2 seit einem Monat im Handel

Apple hat das MacBook Pro M2 bereits im Juni angekündigt. Seit dem 8. Juli lässt sich das Notebook in Deutschland bestellen und wird seit dem 15. Juli hierzulande auch ausgeliefert. Das neue Mac-Modell kann nicht nur mit einem aktuellen Apple-Prozessor punkten, sondern wurde auch sonst umfassend überarbeitet. So fällt das Gehäuse jetzt dünner und leichter aus als beim Vorgängermodell und kommt damit verbunden sogar mit einem etwas größeren Bildschirm mit 13,6 Zoll Diagonale und nur noch winzigen Bildschirmrändern. Wie bereits bei den Pro-Modellen der Apple-Notebooks trickst Apple in diesem Bereich nun auch beim MacBook Air ein wenig und hat die nun mit HD-Auflösung arbeitende Face-Time-Kamera in eine vom iPhone inspirierte „Notch“ gepackt, sodass hierfür kein zusätzlicher Platz zwischen Bildschirm und Gehäuserand mehr benötigt wird.

Apple bietet das neue MacBook Air M2 in vier verschiedenen Farben an. Die oben genannten Preise beziehen sich aktuell auf die Version in Space Grau, andere Farben sind teils nicht nur teurer sondern auch schlechter lieferbar.

MacBook Air M2 schneller aufladen

Beachtet im Zusammenhang mit dem MacBook Air M2 die unterschiedlichen Lademöglichkeiten. Der von Apple im Zusammenhang mit dem Gerät beworbene Schnelllademodus steht nämlich nur in Verbindung mit ausgewählten Netzteilen zur Verfügung.