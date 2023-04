iPad-Zubehör: MagEZ Folio von Pitaka und Alu-Ständer von UGREEN

Das Pitaka MagEZ Folio 2 ist eine neue Hülle für das iPad Pro, die sich gleichermaßen in Verbindung mit dem MagEZ Case des Herstellers oder auch mit dem „nackten“ iPad verwenden lässt. Das MagEZ Folio 2 wird quasi wie ein Umschlag um das Apple-Tablet herumgeklappt, hält magnetisch und will auf diese Weise die Rück- und Vorderseite des iPad schützen. Zudem lässt sich der aus Kunstleder gefertigte Bildschirmschutz auch in Origami-Manier als iPad-Stütze mit vier verschiedenen Standwinkeln verwenden.

Das unten eingebettete Produktvideo informiert detaillierter über die mit der Hülle verbundenen Einsatzmöglichkeiten und Funktionen. Generell wird natürlich auch hier deutlich, dass es sich bei den Pitaka-Produkten eher um hochpreisiges Zubehör handelt Das neue MagEZ Folio 2 wird für 69,99 Euro angeboten. Beim iPad haben wir hier noch keine persönlichen Erfahrungen gemacht, die iPhone-Hüllen von Pitaka präsentieren sich jedenfalls als überragende Kombination aus minimaler Größe und erstklassigem Schutz.

Solider Alu-Tablet-Ständer von UGREEN

UGREEN weist uns derweil auf die aktuellen Coupon-Angebote für seinen Aluminium-Tablet-Ständer hin. Das Zubehör lässt sich dank per Mausklick aktivierbarer Rabattgutscheine in Schwarz gerade für 22,40 Euro und in Grau für 20,16 Euro erwerben.

Der Tablet-Ständer von UGREEN ist aus Aluminium gefertigt und lässt sich mithilfe von zwei integrierten Scharnieren in der Höhe und vom Blickwinkel her anpassen. Mit knapp 500 Gramm Gewicht sollte das Zubehör dabei stets sicheren Halt auf dem Schreibtisch oder der Küchenablage finden.

UGREEN hat seinen Aluminium-Ständer nicht für spezifische Tablet-Modelle gefertigt, sondern zeigt sich mit Blick auf die Kompatibilität recht flexibel. Das Zubehör sei auch mit größeren Tablet-Modellen bis 13,5 Zoll kompatibel, auf der Liste der unterstützten Geräte findet sich aber beispielsweise auch das iPad mini.