MacBing: Microsofts Bing-Chatbot in der Mac-Menüleiste

Diese funktioniert anschließend genau wie in der offiziellen Bing-Applikation und lässt euch mit der auf dem Sprachmodell ChatGPT basierenden Künstlichen Intelligenz in Dialog treten. Dabei könnt ihr festlegen, ob die Antworten der Bing-Assistenz eher kreativ, eher konkret oder auch ganz ausgewogen ausfallen sollen.

Wer Microsofts Chatbot-KI gerne ausprobieren möchte, dafür aber weder die iPhone-Applikation der Suchmaschine, noch den Microsoft-Browser EDGE installieren will, der schaut sich die Menüleisten-Anwendung MacBing an. Das kleine Freizeitprojekt des Entwicklers Jordi Bruin, stattet die Menüleiste mit einem Schnellzugriff auf die auch in deutscher Sprache nutzbare Chatfunktion aus.

