Mac-Zubehör: Apple schiebt USB-C-Umstellung auf die lange Bank

Wir hätten ja eigentlich darauf gewettet, dass Apple gemeinsam mit dem neuen iMac auch neue Versionen seiner Eingabegeräte vorstellt und beim Magic Keyboard, der Magic Mouse und dem Magic Trackpad den Wechsel von Lightning auf USB-C als Ladeanschluss vollzieht, zumal beim neuen iMac zwei dieser Geräte im Lieferumfang enthalten sind.

Leider wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag nichts dergleichen angekündigt, und falls jemand die Hoffnung hat, Apple könnte ihn hier ja beim Auspacken des neuen Rechners mit neuen Versionen der Zubehörgeräte überraschen, müssen wir ihn direkt enttäuschen. Apple legt auch dem neuen iMac mit M3-Prozessor ein Kabel von USB-C auf Lightning bei, dessen einziger Nutzen es sein dürfte, die Akkus der ebenfalls im Lieferumfang des Rechners enthaltenen Tastatur und Maus zu laden.

Neuer Pencil ohne Not, Mac-Zubehör wartet

Aus der aktuellen Apple-Produktpolitik im Bereich Zubehör soll jemand schlau werden. Da kommt ohne jeden Druck und zeitlich nicht im geringsten mit einem iPad-Update verknüpft ein neuer Apple Pencil mit USB-C-Anschluss aber weniger Funktionen, derweil verzichtet Apple bei seinem Mac-Zubehör darauf, die Markteinführung eines neuen Rechners zum Anlass zu nehmen, auch gleich das im Lieferumfang enthaltene Zubehör zeitgemäß zu aktualisieren.

Den fehlenden Sprung von Lightning auf USB-C bei Apples Eingabegeräte darf man unter der Kategorie „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ verbuchen. Im kommenden Jahr wird Apple nichts anderes übrig bleiben, als Tastatur, Maus und Trackpad mit einem USB-C-Anschluss zu versehen.

Wird die Magic Mouse zum „Frontlader“?

Spannend wird dann, ob mit dem Anschlusswechsel auch weitere Änderungen an den Produkten einhergehen. Apple hätte in diesem Zusammenhang die einmalige Gelegenheit, die Ladebuchse im Bauch der Magic Mouse beispielsweise an deren Front zu verlegen und so nicht nur die ungewöhnliche Ladestellung zu umgehen, sondern zudem auch ein Arbeiten mit der Maus zu ermöglichen, während diese über USB-C aufgeladen wird.