Netflix-Abo mit Werbung erlaubt künftig Downloads

Netflix erweitert den Leistungsumfang seines „Standardabo mit Werbung“. Nutzer dieser günstigsten Preisstufe des Videodienstes sollen noch in dieser Woche die Möglichkeit erhalten, Serien und Filme für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Netflix wird durch diese Neuerung eigenen Worten zufolge zum bislang einzigen Anbieter eines werbefinanzierten Abos, das auch Downloads beinhaltet.

Die Aufwertung des neuen Basis-Abos von Netflix wird zu dessen einjährigem Jubiläum angekündigt. Die werbefinanzierte Variante ist am 3. November vergangenen Jahres an den Start gegangen und die Verantwortlichen von Netflix blicken zufrieden auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Allerdings sieht der Videodienst nicht nur Verbesserungen für seine Abonnenten vor, denn anstelle der anfangs entweder 15 oder 30 Sekunden langen Werbespots können Werbetreibende fortan auch Clips mit mit einer Länge von 60 Sekunden schalten. Die bisherigen Varianten werden dafür dann aber auf 10 und 20 Sekunden Länge reduziert.

„Belohnung“ für Binge-Watching aber mehr Sponsoring

Vom kommenden Jahr an will Netflix ein neues Werbeformat nutzen, das auf das Nutzungsverhalten beim Serienschauen abgestimmt ist. Das sogenannten „Binge-Ad-Format“ soll dafür sorgen, dass Nutzer des Basis-Abos nach dem Abspielen von drei aufeinanderfolgenden Folgen eine vierte Episode werbefrei sehen können.

Von 2024 an müsst ihr euch zudem damit abfinden, dass Netflix seine Inhalte teils auch mit Sponsor-Hinweisen versieht. Das oben abgebildete „Titel-Sponsoring“ läuft in den USA bereits bei „Liebe macht blind“. Entsprechende Kooperationen sollen für weitere Serien folgen, darunter „Squid Game: The Challenge“ und „The Crown“. Zudem wird der Videodienst weitere Sponsoring-Variante wie etwa Specials zu Feiertagen oder Live-Veranstaltungen einführen.

Netflix ist in Deutschland aktuell mit den drei Abo-Varianten „Standard mit Werbung“ für monatlich 4,99 Euro, „Standard“ für 12,99 Euro und „Premium“ für 17,99 Euro am Start.