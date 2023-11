Apple Pencil USB-C lässt sich bestellen

Apple ist pünktlich: Der neue Apple Pencil mit USB-C kann jetzt im Apple Store bestellt werden. Apple will den Zeichenstift dann von Montag an ausliefern und auch in seinen Ladegeschäften vorrätig haben.

Der Apple Pencil USB-C wurde bereits Mitte Oktober angekündigt, bezüglich des Verkaufsstarts hat Apple bislang aber nur lose von „Anfang November“ gesprochen. Jetzt macht der Hersteller Nägel mit Köpfen und nennt konkrete Liefertermine.

Unübersichtliches iPad-Lineup

Apple muss sich im Zusammenhang mit der Produktvorstellung nachsagen lassen, dass sich die fehlende Linie beim iPad-Lineup jetzt auch beim Zubehör für die Tablets fortsetzt. Der neue Stift fügt sich unentschlossen zwischen den beiden älteren Modellen des Apple Pencil ein und verfügt zwar über einen USB-C-Ladeanschluss, verzichtet jedoch auf jeweils unterschiedliche, bei den anderen Stiftmodellen verfügbare Funktionen.

Für potenzielle Käufer bedeuten diese Unterschiede im Funktionsumfang, dass sie sich unnötig viele Gedanken darüber machen müssen, welche Variante des Apple Pencil sie kaufen sollen, ganz zu schweigen davon, dass man ein besonderes Auge auf die Kompatibilität der verschiedenen Stifte werfen muss. Apple weiß selbst, dass dieses Prinzip ganz und gar nicht in der Tradition des Unternehmens steht und versucht, die fehlende Benutzerfreundlichkeit durch erklärende Support-Dokumente auszugleichen.

Apple Pencil 2 für 20 Euro mehr

Wirft man einen Blick auf den Funktionsvergleich der drei Apple-Pencil-Variante, so wird eigentlich schnell klar, dass man zumindest, wenn das eigene iPad mit dem Apple Pencil 2 kompatibel ist, diesen der USB-C-Version vorziehen sollte. Amazon bietet diese Version des Zeichenstifts aktuell schon für 114,99 Euro statt 149 Euro an. Für den neuen Apple Pencil USB-C muss man zumindest fürs erste den vollen Apple-Preis von 95 Euro berappen.