Apple TV+ bietet zwei neue Basketball-Dokus

Bei Apple TV+ steht am heutigen Freitag Basketball im Fokus. Gleich zwei neue Dokumentationen befassen sich mit der mittlerweile auch hierzulande recht populären Sportart.

Unter dem Titel The Call Me Magic ist über Apple TV+ jetzt eine vierteilige Dokuserie über den weltbekannten und legendären Spieler Magic Johnson verfügbar. Neben dokumentarischen Sequenzen aus dem Leben und der Karriere des Stars kommen im Rahmen der Dokumentation auch bekannte Persönlichkeiten wie Barrack Obama zu Wort.

Dazu passend steht auf Apple TV+ von heute an mit The Long Game eine weitere Basketball-Serie zum Abruf bereit. In fünf Teilen nimmt sich die Dokumentation des Lebenswegs von Makur Maker an, der ein Studium an der Howard-Universität einer potenziellen Karriere bei der NBA vorzog.

„Slow Horses“ und Trailer für „Big Conn“

Darüber hinaus ist von heute an die fünfte Folge der Thriller-Serie Slow Horses bei Apple TV+ verfügbar. So richtig angelaufen ist das Ganze hier ja erst mit der letzten Episode, mal sehen, ob der Spannungsbogen nun halbwegs aufrecht erhalten werden kann.

Zu guter Letzt noch der Hinweis auf den neu von Apple veröffentlichten offiziellen Trailer für die Dokumentation The Big Conn – Der große Betrug, die sich mit einem der bislang größten politischen Betrugsfälle in den USA befasst.