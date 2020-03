Mac und iOS: Altos Odyssey vorübergehend kostenlos

Die in Toronto ansässige Entwickler-Schmiede Snowman bietet ihre beiden preisgekrönten Spiele, das 2015 veröffentlichte „Altos Adventure“ und den drei Jahre später lancierten Nachfolger „Altos Odyssey“ im Laufe der nächsten sieben Tage kostenlos an.

We’ve decided to make Alto’s Adventure and Alto’s Odyssey available for free for the next week to help anyone who may be practicing social distancing or self-isolation. We hope Alto and the gang can bring a little calm into your homes during these difficult times. 💜 pic.twitter.com/v3On7ltp6X

