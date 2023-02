Mac-Tipp: System Watcher behält die Systemauslastung im Blick

Besonders positiv fällt bei all diesen Anwendungen die rege Aktivität des Entwicklers auf, der regelmäßig mit Updates für Verbesserungen sorgt. In den Bewertungen im App Store wird zudem der schnelle und freundliche Support bei Fragen und Problemen die Anwendungen betreffend gelobt.

Für die Pro-Version nimmt der Entwickler 2,49 Euro als Einmalkauf. Wer auf diese Ausgabe verzichtet, wird zwar mit Blick auf die Anzeigeoptionen in der Menüleiste beschränkt, kann die App aber sonst in vollem Umfang verwenden. Im Hauptfenster zeigt die Basis- wie die Pro-Version von System Watcher detaillierte Werte und Verlaufsgrafiken zur Auslastung von Prozessor und Speicher, der Netzwerklast und den Aktivitäten von Laufwerken und der Grafikkarte.

Ein Teil der in System Watcher verfügbaren Infos lässt sich auch mit Bordmitteln wie etwa der von Apple mitgelieferten Anwendung Aktivitätsanzeige abrufen. System Watcher macht das allerdings eleganter und bietet zudem teilweise die Option, die Werte direkt in die Menüleiste des Mac einzubinden. In der Standardversion stehen hier Prozessorlast und Speicherausnutzung sowie die Netzwerkgeschwindigkeit als Anzeigeoptionen bereit, die Vollversion bietet zusätzliche Optionen wie die Auslastung von Prozessor und Grafikkarte oder die Schreib- und Lesegeschwindigkeit der Festplatte.

Mit System Watcher ist uns eine nette kleine Mac-Anwendung des deutschen Entwicklers Sascha Simon untergekommen. Simon hat mittlerweile eine stattliche Anzahl an Mac- und iOS-Apps in seinem Portfolio. System Watcher präsentiert sich als schlichtes und gleichermaßen nett aufgemachtes Werkzeug zur Systemüberwachung für den Mac.

