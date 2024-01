Mac-Tipp: Die Finder-Einstellungen verstecken Optimierungspotenzial

Wir müssen mal wieder einen Abstecher in die Finder-Einstellungen von macOS machen. Die an dieser Stelle versteckten Optionen hat weiterhin nur ein Bruchteil aller Mac-Nutzer wahrgenommen. Dabei kann man seinen Rechner hier mit wenigen Klicks noch ein ganzes Stück weiter an die persönlichen Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Wenn ihr den Finder geöffnet habt, könnt ihr dessen Einstellungen über das gleichnamige Menü in der Menüleiste oder einfach das Tastenkürzel Befehl+Komma öffnen.

Im Einstellungsbereich „Allgemein“ würden wir zunächst einmal die Anzeige von Festplatten, CDs und dergleichen auf dem Schreibtisch deaktivieren. Auf diese Weise umgeht man lästige Fehlermeldungen, wenn man mehrere Dateien auf dem Schreibtisch zum Löschen markiert und sich dazwischen ein auf dem Schreibtisch angezeigtes Volume befindet. Auf dessen Inhalte könnt ihr genauso gut direkt über ein Finder-Fenster zugreifen.

Was wird in der Seitenleiste von macOS-Fenstern angezeigt?

Damit sind wir schon bei den nächsten relevanten Einstellungen, nämlich dem Rubrik „Seitenleiste“. Wenn ihr die hier verfügbaren Optionen sorgfältig konfiguriert, werden die Finder-Fenster von macOS ein ganzes Stück übersichtlicher. Mit den Häkchen legt ihr fest, welche Objekte und Kategorien dauerhaft im linken Bereich der Finder-Fenster angezeigt werden sollen. Je weniger man hier aktiviert, desto übersichtlicher gestaltet sich die Seitenleiste der Fenster.

Die Optionen im Zusammenhang mit den unter macOS verfügbaren Finder-Tags lassen wir außen vor. Wer die verwendet, kann sich damit auseinandersetzen. Wichtig ist unserer Meinung nach allerdings noch der Blick auf die erweiterten Einstellungen. In dieser Rubrik habt ihr nämlich die Möglichkeit, lästige Finder-Nachfragen beispielsweise beim Entleeren des Papierkorbs abzustellen (überlegt euch sowas gut…) oder den unter Mac-Nutzern auch noch vergleichsweise wenig bekannten Automatismus zum automatischen Löschen von Objekten, die 30 Tage lang im Papierkorb liegen, zu aktivieren.