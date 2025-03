Disney+: Diese Filme und Serien kommen im April

Disney+ ist seit der vergangenen Woche fünf Jahre lang in Deutschland verfügbar. In der Folge haben wir die Neuerscheinungen im kommenden Monat im Überblick.

Der Videodienst bietet hierzulande drei verschiedene Abo-Optionen an. Am günstigsten ist die Variante “Standard mit Werbung” zum Monatspreis von 5,99 Euro. Die Option “Standard” beinhaltet den Zugriff in HD-Qualität und zwei gleichzeitige Streams zum Preis von 9,99 Euro (99,90 Euro im Jahr). Die für monatlich 13,99 Euro (139,90 Euro im Jahr) erhältliche “Premium”-Variante erlaubt vier gleichzeitige Streams in 4K HDR und unterstützt zudem Dolby Atmosphären.

Highlights im April

FXs “Dying for Sex” – ab 4. April

Die Miniserie “Dying for Sex von FX” basiert auf der wahren Geschichte von Molly Kochan. Nach der schockierenden Diagnose eines metastasierenden Brustkrebses entscheidet sich Molly, ihren Ehemann Steve zu verlassen, um erstmals in ihrem Leben ihre sexuellen Wünsche in all ihren Facetten auszuleben. Dabei steht ihr ihre Freundin Nikki nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern wird auch zu ihrer wichtigsten Stütze.

“Doctor Who” (Staffel 2) – ab 12. April

Der Doktor begegnet Belinda Chandra und macht sich auf die Reise, sie sicher zur Erde zurückzubringen. Doch eine rätselhafte Macht stellt sich ihnen in den Weg und das Tardis-Team sieht sich mit außergewöhnlichen Feinden und Bedrohungen konfrontiert.

“The Stolen Girl” – ab 16. April

Elisa Blix, Privatjet-Stewardess und Mutter zweier Kinder, erlaubt ihrer Tochter Lucia ein Übernachtungstreffen mit deren neuer Freundin Josephine. Am nächsten Tag ist das Haus leer – Lucia, Josephine und deren Mutter Rebecca sind verschwunden. Die Polizei entdeckt, dass Rebeccas Identität auf Lügen basiert. Eine internationale Suche beginnt, begleitet von der hartnäckigen Journalistin Selma, die auf dunkle Geheimnisse stößt, die Licht in Lucias rätselhafte Entführung bringen könnten.

“Will Trent” (Staffel 3) – ab 16. April

Basierend auf der Bestsellerreihe von Karin Slaughter folgt die Serie Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigation, der als Baby ausgesetzt und im schwierigen Pflegesystem Atlantas groß wurde. Heute nutzt er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, um Gerechtigkeit zu schaffen – und hat die höchste Aufklärungsrate im GBI.

“Mid-Century Modern” (Staffel 1) – ab 18. April

Die Serie begleitet drei ältere, schwule beste Freunde, die nach einem plötzlichen Todesfall beschließen, ihren Lebensabend gemeinsam in Palm Springs zu verbringen. Dort werden sie zur Wahlfamilie – und zeigen mit Witz und Herz, wie wertvoll es ist, jemanden an seiner Seite zu haben, der selbst in Krisenzeiten eine Halsstraffung als Rettung vorschlägt.

“Die geheimnisvolle Welt der Pinguine” – ab 21. April

National Geographic präsentiert mit “Die geheimnisvolle Welt der Pinguine” eine Doku-Serie von James Cameron. Von der Antarktis bis Kapstadt erkundet sie die Lebensräume der Pinguine und zeigt atemberaubende Bildern und seltene Einblicken.

“Star Wars: Andor” (Staffel 2) – ab 23. April

Während der Krieg näher rückt, wird Cassian Andor zum Schlüsselakteur der Rebellion. Verrat, Opfer und politische Intrigen bestimmen die Handlung. Die Serie spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von “Rogue One” und zeigt Cassians Wandel vom zynischen Einzelgänger zum Helden der Rebellenallianz.

“Deli Boys” – ab 25. April

Als ihr Vater überraschend stirbt, entdecken die verwöhnten Brüder Raj und Mir Dar, dass er kein Deli-Tycoon, sondern ein Drogenboss war. Plötzlich mittellos, werden sie von ihrer schrägen Tante und ihrem verhassten Onkel in die Unterwelt hineingezogen. Zwischen Chaos, absurden Pannen und echter Gefahr lernen sie schnell: Ohne Trust Fund kann jeder Fehler tödlich enden.

“Grey’s Anatomy” (Staffel 21) – ab 28. April

“Grey’s Anatomy” zählt zu den bedeutendsten Serien unserer Zeit. In der 21. Staffel begleitet das packende Medizindrama erneut Meredith Grey und das Team des Grey Sloan Memorial, die täglich mit lebensverändernden Entscheidungen, komplexen Beziehungen und den Grauzonen zwischen Medizin und Emotion konfrontiert sind.

“Tracker” (Staffel 2) – ab 30. April

Justin Hartley ist wieder in seiner Rolle als Colter Shaw zu sehen, einem Einzelgänger und Experten für Survival, der von einer schwierigen Vergangenheit geprägt ist. Mit außergewöhnlichem Spürsinn macht er vermisste Personen ausfindig und sichert sich dabei die ausgesetzten Belohnungen.

Die April-Neuheiten bei Disney+

2. April

The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) How I Escaped My Cult – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen – Staffel 8 (National Geographic)

– Staffel 8 (National Geographic) Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Batch 2) (Marvel)

4. April

FXs “Dying for Sex” (Star)

9. April

Death in Paradise – Staffel 13 (Star)

– Staffel 13 (Star) Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Batch 2) (Disney)

11. April

Haustiere (Disney)

12. April

Doctor Who – Staffel 2 (Disney)

13. April

Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1 (Batch 2) (Star)

16. April

The Stolen Girl (Star)

(Star) Will Trent – Staffel 3 (Star)

– Staffel 3 (Star) Beyond Paradise – Staffel 1 (Star)

18. April

Mid-Century Modern – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Light & Magic – Staffel 2 (Disney)

– Staffel 2 (Disney) Last Take: Rust and the Story of Halyna (Star)

21 April

Die geheimnisvolle Welt der Pinguine (National Geographic)

22. April

Disneynatures „Seelöwen auf Galapagos” (Disney)

23. April

Star Wars: Andor – Staffel 2 (Star Wars)

– Staffel 2 (Star Wars) Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 2) (Marvel)

25. April

Deli Boys (Star)

(Star) Jessica Kirson: I’m the Man (Star)

28. April

Grey’s Anatomy – Staffel 21 (Star)

30. April