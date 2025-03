Nest Protect: Google verkauft keine Rauchmelder mehr

Google hat die Produktion und den Vertrieb seiner „Nest Protect“-Rauchmelder eingestellt. Die Geräte sind zwar noch im Google Store gelistet, lassen sich dort aber nicht mehr bestellen. Begleitend dazu hat Google in einem Blog-Beitrag mitgeteilt, dass neben den „Nest Protect“-Rauchmeldern auch das elektronische Türschloss „Nest x Yale“ eingestellt wird.

Die „Nest Protect“-Rauchmelder waren bei ihrer Vorstellung im Jahr 2013 einzigartig. Der zuvor bei Apple beschäftigte und maßgeblich für das Konzept des iPod verantwortliche Computeringenieur Tony Fadell hatte sich Gedanken darüber gemacht, wie man einen Rauchmelder möglichst benutzerfreundlich gestalten kann. Das daraus resultierende Produkt konnte durch Funktionen wie Sprachausgabe und gleichermaßen angenehmen wie auffälligen optischen und akustischen Signalen überzeugen. Zudem waren Zusatzfunktionen wie ein konfigurierbares Nachtlicht integriert.

Dank der ebenfalls vorhandenen App-Anbindung können die Rauchmelder von Nest per Push-Mitteilung auch unterwegs auf Alarmsituationen aufmerksam machen. Eine Funktion, die mittlerweile fast schon Standard in dieser Kategorie ist. In Deutschland wurden die Rauchmelder von Nest erst im Jahr 2017 offiziell eingeführt. Zuvor hatte Google die Marke übernommen.

Eine offizielle Alternative zu „Nest Protect“ gibt es zunächst nur in den USA und Kanada. Dort hat Google in Kooperation mit dem Hersteller First Alert den neuen First Alert Smart Smoke & CO Alarm angekündigt, der sich ebenfalls mit dem „Nest Protect“-Netzwerk verbinden lässt.

Bereits verkaufte „Nest Protect“-Geräte erhalten Google zufolge bis ans Ende ihrer offiziellen Lebenszeit Unterstützung und Sicherheitsupdates.

