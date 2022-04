Mac Studio mit langen Lieferzeiten – MacBook Pro BTO ab Refurb-Lager

Während das MacBook Pro mit dieser Ausstattung wohl nur einen stark limitierten Käuferkreis anspricht, sind die ansonsten derzeit im Refurb Store erhältlichen Sonderkonfigurationen des Rechners zum Teil sicher eine Überlegung wert. So finden sich entsprechend umkonfigurierte Modelle in der Regel nicht im Angebot von anderen Händlern, zudem überspringt man auf diese Weise die in der Regel mit einer BTO-Bestellung verbundenen deutlich längeren Wartezeiten. Aktuell belaufen sich diese beim MacBook Pro auf bis zu sechs Wochen.

Nachdem die aktuellen Mac-Book-Pro-Modelle bereits seit vergangener Woche auch über den Apple Refurb Store erhältlich sind, hat Apple seine virtuellen Regale dort nun mit diversen „Built to Order“-Varianten (BTO) aufgefüllt. Hierbei handelt es sich um im Rahmen einer Bestellung angepasste Geräte, die mit höherer Leistung oder erweitertem Speicher konfiguriert wurden und nun wohl zumindest teilweise als Rückläufer wieder in den Apple-Lagern gelandet sind.

