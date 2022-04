Firefox unterstützt Kreditkarten-Autofill – Vivaldi mit Leselisten-Panel

Neuigkeiten gibt es auch vom Webbrowser Vivaldi . Der von ehemaligen Opera-Entwicklern verantwortete und auch für den Mac erhältliche Webbrowser bietet in der neuesten Version 5.2 ein in die Seitenleiste integriertes Leselisten-Panel, mit deren Hilfe man schneller auf vorgemerkte Artikel zugreifen kann.

In Firefox hinterlegte Kreditkarten können ebenfalls über den Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ in den Einstellungen des Browsers eingesehen und dort bei Bedarf bearbeitet werden.

Die Funktion kann vom Nutzer in den Einstellungen des Webbrowsers aktiviert oder auch abgestellt werden. Damit verbunden bietet Firefox als zusätzliche Sicherheitsstufe die Möglichkeit an, im Zusammenhang mit dem automatischen Ausfüllen von Kreditkartendaten stets auch eine Authentifizierung über macOS anzufordern, die dann durch Eingabe des Benutzerpassworts oder die Identifizierung per Fingerabdruck erfolgen kann.

Insert

You are going to send email to