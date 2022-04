Speichererweiterung JetDrive Lite 330 für MacBook Pro 2021 erhältlich

Unterm Strich bietet Transcend mit seinen JetDrives lediglich eine Speicherkarte, die von MacBook-Besitzern dann in Form einer externen Festplatte verwendet werden kann. Das Besondere an dieser Lösung ist wohl in erster Linie der für die jeweiligen Geräte optimierte Formfaktor. Die Karten sind für die Speicherkarten-Steckplätze der einzelnen MacBook-Modelle maßgeschneidert und schließen bündig ab, sodass man seine „externe Festplatte“ mehr oder weniger unbemerkt immer griffbereit hat. Mit dem besonderen Formfaktor verbunden darf man auch davon ausgehen, dass Transcend bei der Wahl des integrierten Speichers auf entsprechend gute Qualität und damit verbunden solide Zuverlässigkeit achtet.

Selbstredend sind die Zugriffsgeschwindigkeiten hier mit intern verbautem SSD-Speicher nicht annähernd vergleichbar. Transcend gibt als maximale Lesegeschwindigkeit des JetDrive Lite 95 MB/s und als maximale Schreibgeschwindigkeit 75 MB/s an, merkt allerdings an, dass diese Werte abhängig von der genutzten Software, Verwendung und Speicherkapazität niedriger ausfallen können. Apple wirbt dagegen beim aktuellen MacBook Pro mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7,4 GB/s.

Transcend bietet seine neue Erweiterungskarte JetDrive Lite 330 jetzt auch in Deutschland an. Die auf die neuen MacBook-Pro-Modelle zugeschnittene Speichererweiterung lässt sich zum Preis von 214,62 Euro mit 1 TB Größe bestellen. Aktuell werden noch vergleichsweise lange Lieferzeiten genannt, doch die Verfügbarkeit sollte sich zeitnah verbessern.

