Meross Rauchmelder und Wasserleck-Sensor mit HomeKit erhältlich

Wird ein Alarm aktiviert, so zeigt das Gerät dies durch das branchenübliche laute Piepsen an, gleichzeitig erhält man je nach Konfiguration der einzelnen Apps auch entsprechende Push-Mitteilungen auf iOS-Geräten und dem Mac. Der Alarm lässt sich dann entweder über die Taste am Rauchmelder selbst oder über die Meross-App abstellen. Der so aktivierte Stummmodus gilt für zehn Minuten, anschließend ist der Rauchmelder wieder scharf und gibt falls sich die Situation nicht wesentlich verbessert hat im Zweifel auch erneuten Alarm.

Meross setzt bei seinem mit HomeKit kompatiblen Rauchmelder auf das bereits von den Heizkörperthermostaten des Herstellers bekannte Hub-Konzept. Das über USB mit Strom versorgte Mini-Gateway bringt das Zubehör ins Netz und die Kommunikation mit den Rauchmeldern läuft energiesparend, schnell und mit größerer Reichweite als Bluetooth über Funk. Dementsprechend wird zunächst das im Lieferumfang enthaltene Gateway über WLAN mit dem Heimnetz verbunden, anschließend kann man einen oder mehrere Rauchmelder über die Meross-App hinzufügen, die dann gleichermaßen in der Meross-App und in HomeKit erscheinen.

Insert

You are going to send email to