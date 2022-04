Champions-League: Prime Video feiert 3 Millionen Live-Zuschauer

Amazon hat eine ungewohnten Weg gewählt, um auf den Erfolg seiner Fußball-Übertragungen hinzuweisen. Der Anbieter bietet in dieser Saison die Dienstags-Top-Spiele der UEFA Champions League über Prime Video an und feiert einen neuen non-linearen Zuschauerrekord: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wurde in der vergangenen Woche in mehr als drei Millionen Haushalten live am Bildschirm verfolgt.

Wir freuen uns, dass wir mit der Partie FC Bayern München gegen FC Villarreal einen neuen Rekord gesetzt haben und mehr als drei Millionen Fußballfans exklusiv bei Prime Video dabei waren", sagt Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sport Europe. "Spieltag für Spieltag fiebern Millionen Prime-Mitglieder bei der UEFA Champions League am Dienstagabend bei Prime Video mit.

Beim Versuch, diese durchaus stattliche Zuschauerzahl zu visualisieren, bedient sich Amazon einer virtuellen Fußball-Arena, in der drei Millionen Menschen Platz finden. Zum Vergleich: Das Spiel fand vergangenen Woche in der Münchener Allianz-Arena statt, die damit verglichen gerade mal bescheidene 75.000 Besucher fasst.

Die nächsten Champions-League-Übertragungen bei Amazon laufen am 26. April mit dem Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid und am 3. Mai mit dem zugehörigen Rückspiel.