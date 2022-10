Mac: Starke Verkaufszahlen aber Warten auf den Mac Pro

Apple steht beim Blick der Marktforscher IDC auf die weltweiten Verkaufszahlen für Computer über die vergangenen drei Monate hinweg herausragend dar. Während die restlichen vier der fünf marktbeherrschenden Computeranbieter allesamt mit teils massiven Verlusten im Vergleich zum Vorjahresquartal leben müssen, konnte sich Apple um eindrucksvolle 40,2 Prozent verbessern.

Natürlich klingt das am Ende dann doch beinahe zu schön, um wahr zu sein, und man muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, die diese drastischen Zahlen ein wenig revidieren. Einerseits fallen die Verluste bei Apples Konkurrenten wohl nicht zuletzt auch deswegen unverhältnismäßig hoch aus, weil diese im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres noch deutlich durch die gesteigerte Nachfrage aufgrund von Corona beeinflusst waren. Und Apple hat in diesem Sommer seine ersten Notebooks mit M2-Prozessor auf den Markt gebracht, darunter auch die lange erwartete Überarbeitung des MacBook Air, was hier für ein zusätzliches Plus gesorgt haben dürfte.

Ohne Zweifel verfügt Apple aktuell jedoch über ein enorm attraktives Computer-Portfolio und kann mit seinen eigenen Prozessoren auf Technologien setzen, die dem Rest der Branche derzeit schlicht nicht zur Verfügung stehen. Mit seinen 13,5 Prozent Anteil am gesamten PC-Markt befand sich Apple im dritten Quartal des Jahres zwar weiterhin hinter Lenovo, HP und Dell auf Platz vier, prozentual gesehen ist deren Abstand zum Mac-Hersteller im besagten Zeitraum allerdings deutlich geschrumpft.

Mac Pro und Mac mini müssen bald neu kommen

Mit Blick auf Apples vollständige Abkehr von Intel-Prozessoren bleibt es derweil weiterhin spannend. Der Weg wurde ja im November 2020 mit der Vorstellung der ersten drei Geräte – dem MacBook Air M1, dem Macbook Pro M1 und dem Mac mini M1 – eingeläutet und Apple hat sich damit verbunden das Ziel gesteckt, diese Transformation noch in diesem Jahr abzuschließen. Mit dem Mac Pro und dem leistungsstärkeren Mac mini finden sich bis heute aber noch zwei Mac-Modelle im Verkauf von Apple, die diesbezüglich noch auf ihre Nachfolger warten. Die Vorstellung neuer Macs noch in diesem Jahr scheint also mehr oder weniger unumgänglich.