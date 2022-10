iPadOS 16.1 für die letzte Oktober-Woche geplant

Es hat den Anschein, als würde Apple den selbst gesteckten Zeitrahmen für die Freigabe von iPadOS 16.1 weitgehend ausreizen. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman lässt verlauten, dass zumindest aktuell eine Freigabe in der Woche vom 24. Oktober an geplant und auch wahrscheinlich ist.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.

— Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2022