„Herr der Ringe“ startet am 2. September bei Prime Video

Für die Produktion der Serie hat sich Amazon eines Team aus bereits an Titeln wie „Jurassic World“, „Game of Thrones“, „Boardwalk Empire“, „Breaking Bad“, „Die Sopranos“ und „Stranger Things“ beteiligten Produzenten bedient.

Das neue epische Drama erweckt zum ersten Mal J.R.R. Tolkiens sagenumwobenes zweites Zeitalter der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirmen zum Leben. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens, Tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe, und folgt einer Gruppe an bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Rückkehr des Bösen in Mittelerde stellen.

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel der auf der gleichnamigen Fantasy-Romanreihe von J.R.R. Tolkien basierenden Serie wurden bereits 2019 in Neuseeland begonnen und jetzt abgeschlossen. Amazon wird die Folgen der ersten Staffel vom 2. September an im Wochenrhythmus Folgen veröffentlichen.

Amazon hat das Startdatum für seine mit Spannung erwartete neue Originals-Serie „Der Herr der Ringe“ bekanntgegeben. Die Produktion feiert am 2. September in mehr als 240 Ländern bei Prime Video Premiere.

