Mac Pro und Mac Studio M2 vertragen sich nicht mit SoftRAID

Über ein weiteres Problem in Verbindung mit der Verwendung von Hardware-Erweiterungen für den neuen Apple-Rechner berichtet nun der Hersteller OWC. Einem Blog-Eintrag des Anbieters von Docks und Speichererweiterungen zufolge gibt es einen Fehler in macOS 13.4, aufgrund dessen der Computer neu gestartet wird, wenn vier oder mehr über SoftRAID konfigurierte NVMe-Speicherbausteine angeschlossen werden.

Insert

You are going to send email to