Mac Pro mit Problemen: SATA-Laufwerke verschwinden nach Ruhezustand

Apple hat den neuen Mac Pro nach langem Warten in der vergangenen Woche vorgestellt und bietet den Rechner seit Dienstag auch zum Verkauf an. Mit der Bereitstellung der neuen, auf Apple-Prozessoren basierenden Version des leistungsfähigen Rechners im Apple-Angebot wurde zugleich auch die vor drei Jahren angekündigte Umstellung von Intel-Chips auf Apple-Prozessoren abgeschlossen.

Um das Auftreten des Fehlers zu verhindern, kann man Apple zufolge das automatische Aktivieren des Ruhezustands bei ausgeschaltetem Bildschirm unterbinden. Ein entsprechender Schalter findet sich in den Systemeinstellungen des Mac im Bereich „Displays“ und dort unter dem Menüpunkt „Weitere Optionen“. Da der Fehler auch auftreten kann, wenn man den Mac selbst in den Ruhezustand versetzt, sollen betroffene Nutzer auch dies unterlassen, bis das Problem durch Apple behoben wurde.

Apple geht in einem eilig veröffentlichten Hilfedokument auf den Fehler ein und stellt in Aussicht, dass man mit einem kommenden Update für macOS Abhilfe schaffen wird. Bis dahin lautet die offizielle Empfehlung des Herstellers, dass man seinen Mac Pro in solch einem Fall neu starten soll, um das Laufwerk erneut mit dem Rechner zu verbinden.

