Apple Card: American Express als künftiger Finanzpartner?

In jedem Fall wird es im Interesse Apples sein, dass der Endkunde und Nutzer der Apple Card von entsprechenden Umstellungen möglichst wenig mitbekommt. Apple gibt hier klar die Richtung an und dürfte auch einem etwaigen neuen Finanzpartner entsprechend klare und enge Vorgaben bezüglich des Apple-Card-Angebots machen.

Das Wall Street Journal hat am Wochenende exklusiv über die Bestrebungen berichtet. Dem zufolge hat Goldman Sachs ein gesteigertes Interesse daran, sich aus dem Vertrag mit Apple und damit verbunden auch in vollem Umfang aus dem Kreditkartengeschäft mit Privatkunden zurückzuziehen.

Während wir noch nicht mal ansatzweise wissen, wann die Apple Card auch in Deutschland erhältlich sein wird, diskutiert man in den USA bereits über einen Wechsel von Apples Partnerbank. Goldman Sachs will sich offenbar aus der Kooperation lösen und als potenzieller Ersatz wird der Kreditkartenkonzern American Express (AMEX) gehandelt.

