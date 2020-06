Mac: Minimal Consent beantwortet DSGVO-Banner

Wenn ihr das tägliche Wegdrücken der DSGVO-Banner leid seid, solltet ihr die Mac-App Minimal Consent ausprobieren. Die kostenlose Safari-Erweiterung von Gerald Madlmayr will euch lästige und überflüssige Mausklicks ersparen.

Seit Frühjahr 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung auf allen Webseiten, die Bürger der EU besuchen, präsent. Endlich haben Endnutzer die Kontrolle darüber, wie Betreiber von Internetseiten ihre Daten nutzen dürfen. Leider geht das einher mit großflächigen und oft störenden Cookie und Consent Bannern. Meist sind mehrere Klicks notwendig, der Datensammlung und -verarbeitung zu widersprechen. Dies stört das Surferlebnis.

Nicht nur die angesprochenen teils mehreren Klicks, auch das mittlerweile von Safari adaptierte Verhalten, beim Besuch der gleichen Seiten alle zwei Wochen erneut um eine DSGVO-Zustimmung zu bitten, machen aus der einst wohl gut gemeinten Richtlinie zum Datenschutz eine nervige Last.

Minimal Consent ist somit auf jeden Fall einen Test wert. Die App will das Surferlebnis verbessern, in dem sie Cookie-Banner automatisch beantwortet. Notwendige Cookies werden akzeptiert, alle weiteren Tracking- und Marketingcookies werden abgelehnt. Dabei wird die Anwendung stetig erweitert, so können Webseiten, auf denen die Erweiterung nicht wie gewünscht funktioniert, zur Nachbesserung an das Entwicklerteam gemeldet werden. Minimal Consent ist für Safari, Chrome, Firefox und Microsoft Edge verfügbar.