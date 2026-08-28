Mac mini mit M6 jetzt auch bei Amazon vorbestellbar

Der neue Mac mini mit M6 lässt sich inzwischen auch bei Amazon vorbestellen. Damit steht neben dem Apple Store eine weitere Bezugsquelle für Apples kompakten Desktop-Mac bereit. Das kann vor allem für Geschäftskunden mit Unternehmenskonto interessant sein, ebenso für Käufer, die bei Amazon Cashback sammeln oder die dort angebotenen Versand- und Rückgabeoptionen bevorzugen.

Dass Amazon bei neuen Apple-Geräten zeitnah einsteigt, hat inzwischen Tradition. Zuletzt ließ sich etwa das iPhone 17e kurz nach dem Verkaufsstart dort vorbestellen. Beim gleichzeitig vorgestellten Mac Studio sieht es diesmal anders aus. Das deutlich teurere Desktop-Modell lässt sich bislang ausschließlich direkt bei Apple bestellen.

M6 und M5 Pro stehen zur Wahl

Beim Mac mini setzt Apple in der Basis erstmals auf den M6 mit zwölf CPU- und zwölf GPU-Kernen. Das Einstiegsmodell kommt mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Die leistungsfähigere Variante verwendet den M5 Pro und lässt sich mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher konfigurieren. Hinzu kommen WLAN 7, Bluetooth 6 und 2,5-Gigabit-Ethernet.

Preislich fällt der Generationswechsel deutlich aus. Der neue Mac mini startet bei Apple bei 1.049 Euro. Das frühere Basismodell kostete noch 699 Euro. Auch die weiteren Standardkonfigurationen werden teurer. Einen ausführlicheren Blick auf Ausstattung und Kosten haben wir bereits in unserem Artikel zur Preisentwicklung der neuen Desktop-Macs geworfen.

Amazon bietet damit zunächst nur den günstigeren der beiden frisch überarbeiteten Desktop-Macs an. Wer einen Mac Studio mit M5 Max oder M5 Ultra bestellen möchte, muss vorerst weiterhin direkt zu Apple. Dort beginnt der Mac Studio mit M5 Max bei 2.999 Euro, die M5-Ultra-Ausführung startet bei 6.599 Euro.

Thread-Modul steckt auch im neuen Mac mini

Eine eher unauffällige Neuerung findet sich zudem in den technischen Daten. Der neue Mac mini verfügt über ein Thread-Modul. Apple führt die entsprechende Funktechnik in der offiziellen Ausstattungsliste des Rechners auf.

Die verbaute Hardware legt damit zumindest nahe, dass Apple den Mac mini künftig auch als Thread Border Router einsetzen könnte. Ob und in welcher Form diese Funktion tatsächlich freigeschaltet wird, geht aus den bislang vorliegenden Angaben allerdings nicht hervor.

Produkthinweis Apple Mac mini mit Apple M6 Chip - Silber 1.049,00 EUR