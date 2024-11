Mac mini 2024: 3D-Druck-Projekt bringt Ein/Aus-Schalter nach oben

Wir haben schon direkt nach der Vorstellung des neuen Mac mini die Tatsache aufgegriffen, dass Apple den Ein/Aus-Schalter des Computers auf die Unterseite verlegt hat. Das hat wie erwartet zu heißen Diskussionen geführt. Sicher schaltet man moderne Computer nicht mehr mit der gleichen Regelmäßigkeit aus, wie dies früher der Fall war.

Es gibt jedoch weiterhin genügend Gründe, dies ab und an zu tun. Seien es installationsbedingte Umstände oder schlicht die Meinung, dass der Computer nicht ständig parat stehen und – sei es noch so wenig – Strom verbrauchen muss, wenn er nur unregelmäßig verwendet wird. Bei uns haben sich auch Leser gemeldet, die ihren Computer komplett herunterfahren müssen, weil sie über Schaltsteckdosen ihren kompletten Arbeitsplatz vom Strom nehmen.

Mac mini aus dem 3D-Drucker

Der erste Workaround für dieses Problem ist zwar nicht schön, aber er ist da. Auf der 3-Druck-Plattform MakerWorld kann man die Vorlage für eine Konstruktion laden, mit deren Hilfe sich der Ein/Ausschalter des neuen Mac mini so umleiten lässt, dass man ihn von oben her bedienen kann. Der kleine Turm wird an die Ecke des Computers gesetzt und soll den Schalter mithilfe einer kleinen Wippe drücken, die von oben her betätigt wird.

Weitere Lösungsvorschläge werden folgen

Wie gut oder schlecht das funktioniert, bleibt abzuwarten. Schließlich kommt der Mac mini erst in einer Woche in den Handel. Als Vorlage für diese Konstruktion dient ein ebenfalls im 3D-Drucker gefertigtes Modell des neuen Mac mini, das auf den bislang von Apple veröffentlichten Daten basiert.

Der „New Mac Mini's Top power button“ ist wohl der erste, aber sicherlich nicht der letzte Versuch, eine komfortable Lösung für die Betätigung des Ein/Aus-Schalters zu finden. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass sich Zubehöranbieter mit dem Thema befassen und Montagelösungen bieten, mit deren Hilfe beispielsweise eine Montage unter dem Tisch möglich ist. Für den Mac Studio gibt es sogar Rack-Gehäuse, die dein Ein/Aus-Schalter des Geräts an die Vorderseite verlegen.