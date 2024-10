ChatGPT Search: Der KI-Bot ist jetzt auch eine Suchmaschine

ChatGPT bietet seine Websuche „SearchGPT“ jetzt offiziell an. Die Funktion wurde bereits im Sommer angekündigt und seither in kleinem Rahmen getestet. Ab sofort können zahlende Nutzer des KI-Anbieters und ebenso Nutzer, die sich zuvor auf der Warteliste für diese Funktion eingetragen haben, das Angebot in vollem Umfang nutzen.

Wenn ihr kein Abo von ChatGPT habt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die ChatGPT-Suche soll in den kommenden Monaten zunächst für Unternehmens- und Bildungskunden und anschließend für alle Nutzer freigeschaltet werden.

Die neue Suchfunktion soll ChatGPT in die Lage versetzen, Anfragen mithilfe relevanter Webquellen zu beantworten, was bislang nur mithilfe von externen Suchmaschinen möglich war. Nutzer des Dienstes können auf diese Weise auch auf aktuelle Informationen wie Sportergebnisse, Börsenkurse, Wetterdaten und Nachrichten zugreifen.

Automatische Aktivierung oder gezielt ausgewählt

ChatGPT verwendet die Websuche immer dann, wenn das System dies auf Grundlage der Anfrage als sinnvoll erachtet. Alternativ kann man die Suchfunktion auch manuell aktivieren. Die ChatGPT-Suche steht sowohl auf dem Desktop als auch in den ChatGPT-Apps für Mobilgeräte und den Desktop zur Verfügung. Der Wechsel zwischen Suche und klassischen KI-Anfragen kann über eine im Eingabefeld neu verfügbare Such-Taste vollzogen werden.

Die ChatGPT-Entwickler wollen die Suche im Web mithilfe ihrer neuen Integration vereinfachen. Während normalerweise mehrere Anfragen und eine manuelle Durchsicht der Ergebnisse nötig sind, um nützliche Quellen zu finden, soll ChatGPT hier auf eine natürliche Spracheingabe reagieren und die Anfrage in direkter Interaktion beantworten. Die Suchergebnisse können durch Folgefragen weiter spezifiziert werden, wobei der gesamte Gesprächsverlauf berücksichtigt wird, um die Genauigkeit der Antwort zu erhöhen.

Zusammenarbeit mit Verlagen und Inhaltserstellern

OpenAI hat bereits bei der Ankündigung der neuen Funktion betont, dass man bei der Umsetzung in besonderem Maß auf eine Zusammenarbeit mit Verlagen und Inhaltserstellern setzt. Die Ergebnisse von SearchGPT enthalten klare Quellenangaben und Links und werden mithilfe von Partnern wie Associated Press, Financial Times, Reuters sowie weiteren Anbietern aus der Medienbranche bereitgestellt.