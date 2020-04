„Bar None“ verhindert ungewollte Touch-Bar-Eingaben

Shaun Inman ist uns bereits durch seine App Little Fingers bekannt. Mit Bar None hält der Entwickler nun eine weitere, Mini-Anwendung bereit, die sich um spezielle Belange von Mac-Nutzern kümmert. Bar None soll versehentliche Eingaben über die Touch Bar verhindern.

Anlass für die Entwicklung war Inman zufolge in erster Linie die Tatsache, dass er selbst mit regelmäßigen versehentlichen Fehlbedienungen zu kämpfen hatte:

Als Entwickler ruht mein linker Daumen gewöhnlich auf der Befehlstaste und Zeigefinger auf der R-Taste, was dazu führt, dass mein Mittelfinger über der ehemaligen Position der Funktionstasten schwebt oder auf ihr ruht.

Um eine versehentliche Bedienung der Touch Bar zu verhindern, hat sich der Entwickler mit Bar None eine App programmiert, die er allen interessierten Mac-Besitzern zur Verfügung stellt. Die Anwendung sorgt dafür, dass sämtliche Berührungen der Touch Bar ohne Wirkung bleiben, solange man nicht gleichzeitig die fn-Taste drückt. Wenn ihr die App installiert, achtet aufmerksam auf die Bildschirmmeldungen. Damit Bar None funktioniert, muss man aktiv eine Reihe von Einschränkungen deaktivieren, die Apple uns mit den erweiterten Sicherheitsrichtlinien von macOS Catalina auferlegt.