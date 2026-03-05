Für Mac und Mobilgeräte: Satechi stellt zwei neue Tastaturen vor

Der Zubehörhersteller Satechi erweitert sein Sortiment um zwei neue Tastaturen, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken sollen. Während sich das faltbare OntheGo Bluetooth Keyboard an Nutzer richtet, die häufig mit Smartphone oder Tablet unterwegs arbeiten, zielt die mechanische SM1 Slim eher auf den Einsatz am Schreibtisch.

Beide Modelle unterstützen die Verbindung mit mehreren Geräten und setzen auf ein deutsches QWERTZ-Tastaturlayout. Damit adressiert der Hersteller Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Endgeräten wechseln und dabei eine externe Tastatur einsetzen möchten.

Faltbare Tastatur für mobile Arbeitsplätze

Mit dem OntheGo Bluetooth Keyboard präsentiert Satechi eine kompakte Tastatur, die sich zusammenklappen und dadurch leichter transportieren lässt. Das Modell verbindet sich per Bluetooth 5.1 mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Zwischen den verbundenen Geräten kann direkt über spezielle Funktionstasten gewechselt werden.

Die Tastatur nutzt sogenannte Scissor-Switch-Tasten. Diese Technik wird häufig bei flachen Notebook-Tastaturen eingesetzt und sorgt für einen kurzen Tastenhub mit vergleichsweise leiser Eingabe. Gedacht ist das Modell vor allem für Situationen, in denen Nutzer unterwegs mit Smartphone oder Tablet längere Texte schreiben möchten.

Zum Lieferumfang gehört eine abnehmbare Schutzhülle. Diese kann zugleich als Standfuß verwendet werden und hält Smartphones oder Tablets sowohl im Hochformat als auch im Querformat. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der über USB-C aufgeladen wird. In Deutschland wird das Modell derzeit für rund 90 Euro über Amazon angeboten.

Mechanische Alternative für den Schreibtisch

Neben der mobilen Variante stellt Satechi mit der SM1 Slim auch eine mechanische Alternative vor. Mechanische Tastaturen unterscheiden sich von klassischen Notebook-Tastaturen durch separate Schalter unter jeder Taste. Dadurch entsteht eine deutlich spürbare Rückmeldung beim Tippen.

Die SM1 kann gleichzeitig mit bis zu vier Geräten verbunden werden. Neben Bluetooth unterstützt sie auch eine Verbindung über einen USB-A-Funkempfänger im 2,4-Gigahertz-Bereich oder über ein USB-C-Kabel. Damit lässt sich die Tastatur sowohl kabellos als auch kabelgebunden einsetzen.

Zur Ausstattung gehören zudem eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung mit 14 Helligkeitsstufen sowie ein Aluminiumgehäuse mit ausklappbaren Standfüßen, über die sich der Tippwinkel anpassen lässt. Die Tastatur wird in zwei Farbvarianten zum Einführungspreis von 89,99 Euro angeboten. Die Preisempfehlung liegt anschließend bei 119,99 Euro.