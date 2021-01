Mac: Gemini 2 hält in Echtzeit nach Duplikaten Ausschau

Die Mac-Anwendung Gemini 2 geht neue Wege bei der Suche nach Datei-Duplikaten. Ein mit dem Update auf Version 2.8.0 integrierter „Duplicates Monitor“ überwacht den gesamten Rechner oder ausgewählte Verzeichnisse in Echtzeit und meldet sich, sobald ein Datei-Doppel erkannt wird.

Der Duplicates Monitor sitzt dabei in der Menüleiste und zeigt die aktuell gefundenen Duplikate in Listenform an. Von dort aus können die beanstandeten Dateien direkt gelöscht oder zunächst näher untersucht werden. Umfassende manuelle Scans nach Duplikaten sollen dank dieser Neuerung in Zukunft nicht mehr nötig sein. Im Visier haben die Entwickler dabei insbesondere doppelte Fotos sowie Musik- und Videodateien, aber auch sonstige Dokumente.

Standardmäßig überwacht der neue Duplikat-Monitor erstmal nur den Ordner, der zuletzt mit Gemini 2 auf Duplikate überprüft wurde. Über die Einstellungen der App lässt sich diese Vorgabe auch anpassen.

Gemini 2 wird von den Entwicklern aktuell zum Jahrespreis von 19,95 Euro angeboten, im Mac App Store liegt der Jahrespreis mit 20,99 Euro etwas höher. Alternativ dazu lässt sich die App auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp beziehen, hier sollte das Update auf die Gemini-Version 2.8.0 in den nächsten Stunden ebenfalls aufschlagen.