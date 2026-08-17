eero Outdoor 7: Viel Reichweite draußen, aber die Anbindung entscheidet

Mit dem eero Outdoor 7 hat Amazon sein WLAN-Mesh-System im Frühjahr um einen ausdrücklich für den dauerhaften Außeneinsatz vorgesehenen Accesspoint erweitert. Das Gerät kostet derzeit 469,99 Euro und wird bei Amazon inklusive eines wetterfesten PoE-Netzteils angeboten. Gedacht ist der Outdoor 7 für Gärten, Terrassen, Nebengebäude und andere Bereiche, die sich mit den üblichen eero-Routern im Haus nur unzureichend versorgen lassen.

Seit März im Handel: Der eero Outdoor 7

Technisch setzt eero auf Wi-Fi 7, allerdings nur mit zwei Funkbändern. Der Outdoor 7 arbeitet mit 2,4 GHz und 5 GHz. Ein 6-GHz-Band fehlt. Auf 2,4 GHz nennt der Hersteller bis zu 688 Mbit/s, auf 5 GHz bis zu 2.161 Mbit/s. Beide Funkmodule arbeiten mit jeweils zwei Datenströmen. Dazu kommt ein einzelner Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gbit/s, der gleichzeitig zur Stromversorgung per PoE genutzt werden kann.

Der Outdoor 7 ist dabei kein klassischer Accesspoint, den man unabhängig vom vorhandenen Router betreibt. Sinnvoll einsetzen lässt er sich vor allem als Bestandteil eines bestehenden eero-Netzes. Genau darin liegt zugleich seine größte Stärke und eine klare Einschränkung.

Einfache Einrichtung im bestehenden eero-Netz

Wer bereits mehrere eero-Router verwendet, fügt das Gerät über die eero-App hinzu, scannt den Barcode und folgt anschließend den Hinweisen zur Platzierung. Die Einrichtung ist unkompliziert und erfordert keine besonderen Netzwerkkenntnisse.

iPhone MacBooks und andere Geräte wechseln später automatisch zwischen den vorhandenen Mesh-Knoten. In der App lässt sich zudem nachvollziehen, mit welchem eero ein bestimmtes Endgerät gerade verbunden ist. Das ist vor allem bei Reichweitentests hilfreich.

Eine Weboberfläche gibt es nicht, eero-Netzwerke werden per App administriert

Der Outdoor 7 fügt sich damit ohne zusätzliche Netzwerkverwaltung in ein vorhandenes System ein. Für Nutzer anderer Router-Plattformen ist er dagegen kaum interessant, weil er nicht als universeller Outdoor-Repeater für beliebige WLAN-Netze gedacht ist.

Schwierigste Funkstrecke, direkt an der Hauswand

Im Alltag zeigt sich schnell, dass die vom Hersteller genannte Außenabdeckung von bis zu 1.390 Quadratmetern nur einen Teil der Geschichte erzählt. Auf freier Fläche kommt das Signal des Outdoor 7 tatsächlich weit. Entscheidend ist aber zunächst, wie gut der Outdoor-Knoten selbst mit dem restlichen eero-Netz verbunden ist.

Ein Stromabel und Montagematerial, mehr liegt dem Accesspoint nicht bei

Genau hier können moderne Gebäude zum Problem werden. Massive Außenwände, Stahlbeton und mehrfach verglaste Fenster dämpfen das WLAN-Signal deutlich. In unserem Test reichten bereits wenige Meter Abstand zum eero im Haus aus, um die Verbindung spürbar zu verschlechtern, wenn dazwischen eine ungünstige Außenwand oder ein modernes Fenster lag. Teilweise musste der Router im Innenraum sehr nah an ein Fenster rücken, damit draußen eine brauchbare Funkverbindung zustande kam.

Das wirkt zunächst widersprüchlich. Vom Outdoor 7 über eine freie Gartenfläche sind anschließend deutlich größere Entfernungen möglich. Selbst in etwa 50 bis 70 Metern Entfernung ließen sich noch zweistellige Datenraten erreichen. Die ersten zwei oder drei Meter vom Haus nach draußen können also schwieriger sein als die anschließenden Dutzenden Meter im Garten.

Per Ethernet fällt der größte Schwachpunkt weg

Wer bereits auf Terrasse oder Balkon ein ordentliches eero-Signal empfängt, kann dieses mit dem Outdoor 7 weit über das Grundstück verteilen. Besteht an der vorgesehenen Montagestelle dagegen bislang kaum Empfang, löst der Outdoor 7 dieses Problem nicht automatisch. Dann ist eine kabelgebundene Anbindung die bessere Lösung.

Platzierung und Anbindung entscheidet über die Güte des Signals

Über den 2,5-Gigabit-Ethernet-Port kann der Outdoor 7 gleichzeitig Daten und Strom erhalten. Das mitgelieferte PoE+-Netzteil ist für den Außeneinsatz ausgelegt und besitzt eine Gesamtkabellänge von 5,7 Metern. Alternativ lässt sich das Gerät mit geeigneter Netzwerktechnik direkt per PoE versorgen.

Für eine dauerhaft installierte Lösung ist diese Variante besonders sinnvoll, weil sie die problematische Funkstrecke durch die Hauswand vollständig umgeht. Zugleich bleibt am Gerät selbst nur ein Kabel sichtbar. Wer weitere kabelgebundene Anschlüsse benötigt, braucht allerdings zusätzliche Hardware, da der Outdoor 7 nur einen Ethernet-Port besitzt.

Der drahtlose Betrieb ist möglich…

Auch bei den gemessenen Geschwindigkeiten sollte man die Herstellerwerte nicht mit dem praktischen Durchsatz verwechseln. Direkt in der Nähe des Outdoor 7 lagen die Ergebnisse teilweise deutlich unter denen der leistungsfähigen eero-Router im Haus. Beim Upload fiel der Unterschied ebenfalls auf. Einzelne Speedtests sollte man allerdings nicht überbewerten. Im normalen Einsatz erwies sich der Outdoor 7 als stabil.

…die Einspeisung per Kabel jedoch empfohlen.

Streaming, normales Arbeiten, Surfen und Gaming funktionierten ohne auffällige Aussetzer. Auch mehrere gleichzeitig verbundene Geräte verursachten keine Probleme. iPhones, Macs, Kameras, Außenbeleuchtung und andere Smart-Home-Produkte ließen sich parallel betreiben.

Für große Flächen deutlich interessanter

Bei einem Outdoor-System ist eine stabile Versorgung über größere Distanzen in vielen Fällen wichtiger als der höchste Speedtestwert direkt neben dem Accesspoint. Genau hier spielt der Outdoor 7 seine Stärken aus.

Amazon nennt eine Abdeckung von bis zu 1.390 Quadratmetern pro Gerät und mehr als 100 gleichzeitig verbundene Geräte. Zwei Outdoor-7-Knoten sollen sich bei freier Sicht sogar über Entfernungen von bis zu 300 Metern miteinander verbinden lassen.

Solche Angaben sind nicht als garantierte Grundstücksabdeckung zu verstehen. Sie zeigen aber, für welche Szenarien das Gerät gedacht ist. Gartenhäuser, Außenkameras, Mäherroboter, Lautsprecher oder andere vernetzte Geräte am anderen Ende eines größeren Grundstücks sind mitgedacht.

Wetterfest für den dauerhaften Außeneinsatz

Für den dauerhaften Außeneinsatz ist der Outdoor 7 nach IP66 geschützt. Damit ist das Gehäuse staubdicht und gegen kräftiges Strahlwasser abgesichert. Der Hersteller gibt einen Betriebstemperaturbereich von minus 40 bis plus 55 Grad Celsius an.

Die Größe des eero 7 Plus liegt noch voll im grünen Bereich.

Regen, Schnee und übliche Temperaturschwankungen stellen damit kein grundsätzliches Problem dar.

Das Gehäuse macht einen robusten Eindruck. Seine strukturierte Oberfläche unterscheidet sich deutlich von den glatten eero-Modellen für den Innenraum. Mit rund 161 mal 208 Millimetern ohne Halterung und einem Gewicht von etwa 1,1 Kilogramm ist der Outdoor 7 nicht klein, wirkt an einer Hauswand aber vergleichsweise zurückhaltend.

Smart Home gehört zum Konzept

Zum Lieferumfang gehören die Halterung und Befestigungsmaterial für verschiedene Untergründe. Die App hilft zudem dabei, die Verbindungsqualität vor der endgültigen Montage zu prüfen. Das sollte man nutzen, bevor Löcher gebohrt werden.

Zur Ausstattung gehören außerdem Thread, Zigbee und Matter als Controller sowie Bluetooth Low Energy. Der Outdoor 7 kann damit auch in umfangreichere Smart-Home-Installationen eingebunden werden.

Gerade dort erscheint das Konzept sinnvoll. Außenkameras, Beleuchtung, Lautsprecher, Heizgeräte, Rasenmäherroboter oder Smart Locks benötigen häufig keine extrem hohen Datenraten, profitieren aber von stabiler Reichweite und einer guten Einbindung ins vorhandene Heimnetz.

Hoher Preis und enge Bindung an eero

Die Verwaltung erfolgt vollständig über die eero-App. Einige zusätzliche Funktionen, darunter der integrierte Werbeblocker, erweiterte Sicherheitsoptionen und eine umfangreichere Netzwerkanalyse, sind an das optionale eero-Plus-Abonnement gebunden. Wer den Outdoor 7 lediglich im Bridge-Modus betreibt und Routing, Adressvergabe sowie andere zentrale Netzwerkaufgaben weiterhin von einer FRITZ!Box erledigen lässt, kann auf viele dieser Zusatzfunktionen problemlos verzichten.

Bezahlschranke: Das eero-Plus-Abonnement ist optional, hält aber einige Funktionen zurück

Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass man sich mit dem Kauf vergleichsweise stark an das eero-Ökosystem bindet. Die Einrichtung und Verwaltung sind von der eero-App abhängig. Gleichzeitig muss man darauf vertrauen, dass die heute ohne Aufpreis verfügbaren Funktionen auch langfristig in diesem Umfang bestehen bleiben und nicht später teilweise in kostenpflichtige Angebote wandern. Wir persönlich sehen darin derzeit kein grundsätzliches Problem, halten diesen Punkt angesichts des hohen Gerätepreises aber für eine relevante Abwägung bei der Kaufentscheidung.

Damit bleibt der Preis einer der schwierigsten Punkte. 469,99 Euro sind für einen einzelnen Outdoor-Mesh-Knoten viel Geld. Dafür erhält man eine wetterfeste Konstruktion, Wi-Fi 7, 2,5-Gigabit-Ethernet, PoE und eine sehr einfache Integration in ein vorhandenes eero-System.

Gleichzeitig fehlen das 6-GHz-Band und weitere Ethernet-Anschlüsse. Hinzu kommt, dass der praktische Nutzen stark vom vorhandenen eero-Netz und vom Montageort abhängt. Für eine kleine Terrasse, auf der bereits brauchbares WLAN ankommt, ist der Outdoor 7 schnell überdimensioniert. Interessanter wird er auf größeren Grundstücken, bei Außenkameras, Gartenhäusern oder einer größeren Zahl vernetzter Geräte im Freien.

Mit Kabelanbindung am überzeugendsten

Am überzeugendsten arbeitet der Outdoor 7 dort, wo er per Ethernet und PoE angebunden werden kann. Dann entfällt genau jene Funkstrecke durch die Außenwand, die im drahtlosen Betrieb zum entscheidenden Flaschenhals werden kann.

Das beiliegende Kabel dient nur als Netzteil und überträgt keine Daten

Wer bereits auf eero setzt und WLAN dauerhaft weit ins Freie bringen möchte, bekommt damit eine komfortable und robuste Erweiterung für das bestehende Mesh. Wer noch kein eero-Netz besitzt, müsste für diesen einen Outdoor-Knoten dagegen praktisch das gesamte Heimnetz auf das Amazon-System ausrichten.

Die entscheidende Frage ist deshalb weniger, wie weit der Outdoor 7 über eine freie Gartenfläche funkt. Wichtiger ist, wie zuverlässig das Signal überhaupt bis zu seinem Montageort gelangt. Genau davon hängt ab, ob die große nominelle Reichweite im Alltag tatsächlich nutzbar wird.