Apple Vision Pro: Abnehmbarer Akku und Schutzüberzug für die Gläser

Die Markteinführung der Apple Vision Pro rückt näher. In der Folge sickern nach und nach auch zusätzliche Details zu der Datenbrille durch. So wurden von der zuständigen Behörde in Hong Kong rund 70 Design-Patente veröffentlicht, die Apple zugesprochen wurden und sich um die neueste Produktkategorie des Unternehmens drehen.

Während uns der Formfaktor der Apple Vision Pro zwischenzeitlich wohlbekannt ist, geben die neu verfügbaren Dokumente Aufschluss über verschiedene bislang weniger beleuchtete Details. Beispielsweise hat Apple einen „Schutzbezug“ für die Bildschirmgläser der Brille konzipiert, der in den Patentschriften detailliert dargestellt wird und irgendwie an eine Schlafbrille erinnert.

Unter den neu registrierten Apple-Patenten befindet sich auch ein mit einem USB-C-Anschluss ausgestatteter Akku. Hier dürfte es sich um die Stromversorgung der Apple Vision Pro handeln und der versenkte Anschluss macht deutlich, dass sich die Brille auch mit Wechselakkus betreiben lässt. Auf den bislang von Apple veröffentlichten Bildern war nie eindeutig zu sehen, ob sich der Akku tatsächlich vom Kabel entfernen lässt.

Via MacRumors

Markteinführung schon in zwei Monaten

Den letzten Informationen aus dem Apple-Umfeld zufolge spricht alles dafür, dass die Markteinführung der neusten Produktkategorie von Apple im Februar beginnt. Die Fertigung laufe bei den asiatischen Produktionspartnern von Apple bereits auf Hochtouren und die Geräte sollen spätestens Ende Februar, wenn nicht gar früher in den Verkauf gehen.

Spannend wird auf jeden Fall, in welcher Form Apple den Vertrieb angehen lässt. Sicher ist nur, dass die Apple Vision Pro zunächst ausschließlich in den USA angeboten wird. Es wird vermutet, dass man die Datenbrille zumindest zu Beginn ausschließlich im Rahmen von Vor-Ort-Terminen in den dortigen Apple-Ladegeschäften erwerben kann. Speziell geschultes Personal soll bei der Auswahl und Anpassung unterstützen. Apple will bei diesem für das Unternehmen extrem wichtigen Produktstart dem Vernehmen nach nichts dem Zufall überlassen und alles dafür tun, dass die Käufer der Brille vollumfänglich zufrieden sind.