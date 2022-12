iPhone als Webcam: Belkin-Halterung für Desktop-Bildschirme kommt

Preislich greift der Anbieter den Käufern hier allerdings noch ein Stück weit tiefer in die Tasche. Während die Notebook-Version der Halterung hierzulande für 35 Euro über den Tresen geht, muss man für die Desktop-Variante wohl zwischen 45 und 50 Euro einplanen. In den USA findet sich das Zubehör für 39,95 Dollar bei Apple gelistet.

Nachdem Belkin bereits im Oktober seine MagSafe-iPhone-Halterung für Mac Notebooks auf den Markt gebracht hat, ist jetzt auch eine Version des Adapters für die Bildschirme von Desktop-Rechnern in Anmarsch. In den USA wird das neue Belkin-Zubehör bereits im Apple Store gelistet .

Insert

You are going to send email to