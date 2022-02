Steuerwoche: WISO Steuer Mac 2022 massiv im Preis reduziert

Unter der Überschrift Steuerwoche 2022 bietet Amazon verschiedene Programme zur Finanzverwaltung und dem Erstellen der Steuererklärung für das abgelaufenen Jahr mit teils deutlichem Preisnachlass an. Die Mac-Anwendung WISO Steuer Mac findet sich in dieser Aufstellung zwar nicht, kostet aber momentan ebenfalls fast nur die Hälfte und lässt sich für kurze Zeit zum Preis von 20,99 Euro bestellen.

WISO Steuer Mac zählt zu den unter Mac-Nutzern beliebtesten Programmen in diesem Bereich. Die Software unterstützt beim Erstellen der Steuererklärung am Mac und bereitet die Abgabe wahlweise online oder als Ausdruck vor. In Verbindung mit der Mac-Version können auch die Steuer-Apps von WISO auf dem iPhone oder iPad verwendet werden.

In Verbindung mit den aktuellen Angeboten hat Amazon auch eine Übersicht der Fristen und Änderungen mit Blick auf die Steuererklärung für 2021 veröffentlicht. Zumindest die geänderten Freibeträge und Pauschalen sollten allerdings allen aktuellen Versionen der verschiedenen Steuerprogramme bereits hinterlegt sein.

Microsoft Office auch noch im Angebot

An dieser Stelle dann auch gleich nochmal die Erinnerung an die momentan noch vergünstigt erhältlichen Office-Anwendungen von Microsoft. So gibt es die 6-Personen-Lizenz Microsoft 365 Family gerade für 15 Monate zum Preis von 55 Euro statt 99 Euro und die Dauerlizenz Microsoft Office 2021 für 90 Euro statt 149 Euro.