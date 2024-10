Mac-Bildschirmaufnahmen: Was tun, wenn DRM für schwarze Videos sorgt

Damit Streamingdienste im Browser möglich sind, ohne dass Anwender die ausgestrahlten Inhalte mitschneiden und mit Gott und der Welt teilen, haben sich die Industrie und Hersteller wie Apple auf DRM-Standards geeinigt, die dafür sorgen, dass ausgewählte Videoinhalte mit den Bordwerkzeugen moderner Rechner nicht ohne Weiteres mitgeschnitten werden können.

Dies führt dazu, dass Videoinhalte, die durch das sogenannte digitale Rechtemanagement geschützt werden, ein schwarzes Bild anzeigen, sobald Bildschirmfotos angefertigt oder Bildschirmaufnahmen erstellt werden. Je nach aktuellem Kontext hilft diese Einschränkung jedoch nicht nur der Entertainment-Industrie, sondern kann euch auch im Arbeitsalltag mit unüberwindbaren Hürden konfrontieren.

So sind bei Weitem nicht alle Bildschirmaufnahmen von Piraterie und Filesharing motiviert, häufig stören die Schutzmechanismen auch dabei, ganz legitime Arbeitsaufgaben mit vorhandenem Videomaterial durchzuführen.

OBS, Chrome und die Grafikbeschleunigung

Hier wollen wir einen Tipp mit euch teilen, der euch in entsprechenden Situationen aus der Patsche helfen kann. So ist es in der Regel durchaus möglich, auch geschützte Inhalte mitzuschneiden, wenn man sich dafür der freien Video-Studio-Software OBS und dem von Google angebotenen Chrome-Browser bedient.

Hier müssen lediglich zwei Handgriffe vorgenommen werden: In den Einstellungen des Chrome-Browsers solltet ihr die Option “Grafikbeschleunigung verwenden, falls verfügbar” deaktivieren. In OBS erstellt ihr eine Szene mit der Quelle “macOS-Bildschirmaufnahme” und wählt entweder Anwendungs- oder Fensteraufnahme und anschließend Google Chrome oder eben direkt das abzufilmende Fenster aus.

Fertig. Auch DRM-geschützte Videos sollten sich jetzt für legitime Zwecke mitschneiden lassen – dies ist hilfreich, wenn ihr mit Material arbeiten müsst, an dem ihr vielleicht sogar selbst die Rechte haltet, im Moment allerdings ausschließlich eine DRM-Version vorhanden ist.