Logitech POP Icon: Neue Bluetooth-Tastatur setzt auf buntes Farbdesign

Mit seiner neuen POP Icon Tastatur hat Logitech eine neue Bluetooth-Tastatur im Programm, die vor allem Abwechslung bringen und auffallen will. Das Zubehör wird zwar auch in der schon von verschiedenen Logitech-Geräten bekannten Grau-Grün-Farbkombination angeboten, ist aber zudem auch in Varianten mit Rosa, Lila und Orange als Ergänzungsfarbe zu weißen Tasten erhältlich.

Logitech betont, dass bei der Konzeption der neuen Tastatur keinesfalls nur die Optik im Vordergrund stand, sondern auch die technischen Komponenten eine wichtige Rolle spielen. Die flachen und konturierten Tasten der POP Icon Tastatur sollen die Basis für ein reaktionsschnelles, leises und sofort vertrautes Tippgefühl schaffen.

Die neue Tastatur lässt sich mithilfe der von Logitech angebotenen und auch im Zusammenspiel mit anderen Produkten des Herstellers genutzten Anwendung Logi Options+ konfigurieren. Insbesondere stehen hier die vier sogenannten Aktionstasten im Fokus, die sich mithilfe der App mit vom Nutzer gewünschten Funktionen belegen lassen.

Mit 3 Geräten gleichzeitig verbinden

Die Tastatur ist mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Geräten kompatibel und kann gleichzeitig mit drei Endgeräten verbunden sein, ganz egal ob Computer, Tablet oder Smartphone. Der direkte Wechsel und auch ein hin- und herschalten zwischen diesen Geräten ist jederzeit per Klick möglich.

Die Angaben zur Stromversorgung sind auf der Webseite von Logitech etwas widersprüchlich. Einerseits ist hier von zwei im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien die Rede, andererseits wird eine Akkulaufzeit von 36 Monaten angegeben, was sich wohl auf die Laufzeit der beiden auswechselbaren Batterien bezieht

Die neue Tastatur lässt sich zum Preis von 59,99 Euro bestellen. Beim Kauf der Produktneuheit im eigenen Store legt Logitech kostenlos einen Puzzle-Würfel mit bei. Als passendes Zubehör empfiehlt Logitech seine POP Mouse und bietet die beiden Produkte auch im Bundle an.