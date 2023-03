Mac-Banking: MoneyMoney berechnet Skonto automatisch

MoneyMoney ist zum Preis von 34,99 Euro entweder direkt beim Entwickler oder im Mac App Store erhältlich. Falls ihr mit dem Gedanken an die Anschaffung spielt, könnt ihr das Programm erstmal unverbindlich auf Herz und Nieren testen. Über die Webseite zur App kann man eine Testversion kostenlos laden , die sich 30 Tage lang in vollem Umfang nutzen lässt.

Darüber hinaus wirbt der Entwickler, mit Verbesserungen für die Auto-Vervollständigung im Überweisungsfenster. MoneyMoney schlägt hier ja nach der Eingabe der ersten Zeichen automatisch ältere Einträge vor, sodass man die kompletten Empfängerdaten inklusive der Kontonummern bei wiederholten Zahlungen nicht mehr manuell eingeben muss. Hat ein Zahlungsempfänger in der Vergangenheit allerdings das Konto gewechselt, so wurden der alte und der neue Eintrag hier bislang quasi gleichwertig als Vorschlag angezeigt. Jetzt werden ältere Einträge nicht mehr vorgeschlagen, wenn es neuere Einträge mit identischer Schreibweise des Namens aber anderer IBAN, oder neuere Einträge mit gleicher IBAN aber unterschiedlicher Schreibweise des Namens gibt.

Wenn sich die Frage nach einer Banking-Software für den Mac stellt, ist MoneyMoney in der Regel eine der ersten Empfehlungen. Und dies vollkommen zurecht, die Anwendung lässt kaum Wünsche offen und der Entwickler liefert regelmäßig Verbesserungen und neue Funktionen nach. So auch mit der neusten Version 2.4.24 seiner App.

Insert

You are going to send email to