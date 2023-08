Mac-Apps: Notability springt auf Version 14 – Little Snitch kann mit macOS Sonoma

Die Macher von Notability bieten ihre Notiz-App jetzt auch auf dem Mac in überarbeiteter Optik an. Mit der neuen Mac-Version 14.2 hält ein Teil jener Änderungen Einzug, die unter iOS bereits vor vier Wochen mit der Versionsnummer 14.0 bereitgestellt wurden.

Notability wurde beim Sprung auf Version 14 umfassend überarbeitet. Die damit verbundenen Neuerungen werden allerdings kontrovers diskutiert und insbesondere von langjährigen Nutzern kritisiert. Allem voran steht die neue, jetzt immersive und bewegliche Toolbox im Fokus der Kritik.

Notability 14 auf dem iPad

Notability lässt sich kostenlos laden und setzt seit inzwischen längerer Zeit auf ein Abo-Modell, dessen Preise sich bei Jahresabschluss allerdings im Rahmen halten.

Little Snitch versteht sich mit macOS Sonoma

Auch der Netzwerkwächter Little Snitch steht in aktualisierter Form zum Download bereit. Mit der hier neu veröffentlichten Version 5.7 geben die Entwickler nun grünes Licht für die Verwendung ihrer App im Zusammenspiel mit dem kommenden macOS 14 Sonoma. Darüber hinaus werden mit Little Snitch 5.7 verschiedene kleinere Probleme behoben.

Die Kompatibilität mit neuen Mac-Betriebssystemen von Start weg ist eine der wichtigsten Voraussetzungen mit Blick auf die Verwendung von Little Snitch. Die Software will für Sicherheit sorgen und vor Malware oder zweifelhaften Programmfunktionen schützen, in dem sie den vom Mac ausgehenden Datenverkehr vollumfänglich überwacht. Als Benutzer kann man hier vorgefertigte Regelsets verwenden oder seine eigenen Richtlinien schaffen, indem man die Rechte diesbezüglich für sämtliche Apps und Vorgänge manuell vergibt.

Zu Konflikten mit dem Mac-Betriebssystem kam es zuletzt im vergangenen Frühjahr, als Apples Netzwerkfilter – wohl unbeabsichtigt – Anwendungen wie Little Snitch oder auch TripMode, also Programme mit deren Hilfe der Nutzer selbst den von seinem Rechner ausgehenden Datenverkehr kontrollieren konnte, blockiert hat. Der Fehler war bereits im Beta-Test von macOS 13.4 aufgefallen und wurde rechtzeitig vor der finalen Freigabe behoben.