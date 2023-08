macOS 13.6: Ein weiteres Ventura-Update steht in den Startlöchern

Ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang, dass die neue Version des Mac-Betriebssystems nicht wie üblich eine Beta-Phase durchlaufen hat, sondern direkt als sogenannter „Release-Kandidat“ in den Systemeinstellungen der für die Entwicklerversionen registrierten Geräte angezeigt wird. Dies lässt darauf schließen, dass es Apple mit der Freigabe von macOS 13.6 eilig hat.

Bei Apple steht offenbar eine weitere Aktualisierung für macOS in den Startlöchern. Registrierte Entwickler bekommen bereits macOS Ventura in Version 13.6 angezeigt. Das Update enthält Apple zufolge wichtige Sicherheitsverbesserungen.

