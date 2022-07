Mac-Apps: Formel-1-Termine und Luftbildaufnahmen in der Menüleiste

Zudem lässt sich die Entfernung der Satellitenaufnahme wählen und auch der Stil wechseln. Wer will kann also auch einfach eine reguläre Karte als Hintergrund setzen. AirShot greift auf Apples Karten- und Bildmaterial zu und kann besonders schöne Schnappschüsse auf Wunsch im Downloads-Verzeichnis sichern.

Dabei handelt es sich aktuell noch um eine sehr statische Anzeige, die die Termine zwar in die Zeit der eigenen Zeitzone umrechnet, auf zusätzliche Funktionen wie eine Kalender-Integration, die Entfernung bereits absolvierter Rennen und das Setzen von Erinnerungen jedoch verzichtet. Die App ist noch jung, hat also noch Potenzial nach oben.

Nach dem Download und dem Start des GP Calendar macht es sich dieser in der MacMenüleiste bequem und zeigt auf Mausklick hier die Termine und Locations der nächsten, anstehenden Formel-1-Rennen an. Nicht mehr, nicht weniger.

Die Mac-Applikation GP Calendar zeigt die anstehenden Renn-Termine der aktuellen Formel-1-Saison in der Mac-Menüleiste an, der ebenfalls in der Menüleiste aktive Download AirShot bestückt euren Mac-Desktop mit neuen Hintergrundbildern aus der Vogelperspektive. Beide Applikationen könnt ihr aktuell kostenlos laden.

